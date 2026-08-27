Stungan leiddi til skurðs

Ungur drengur stakk sér til sunds í Mosfellsbæ og rak höfuðið í með þeim afleiðingum að hann hlaut skurð á höfðinu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu brást við tilkynningu um slysið.
Drengurinn var fluttur með sjúkrabíl á bráðamóttökuna til aðhlynningar samkvæmt dagbók lögreglu.
Tilkynnt var um líkamsárás í Breiðholtinu en um var að ræða minniháttar meiðsli. Hins vegar þurfti að kalla til barnaverndar sökum ungs aldurs gerenda.
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Í Hafnarfirði voru tveir handtkenir fyrir ólöglega dvöl í landinu, annar þeirra var einnig handtekinn fyrir að vinna án atvinnuleyfis. Klukkan fimm síðdegis í dag voru tveir vistaðir í fangageymslu lögreglunnar.
Töluverð afskipti voru hafð af ökumönnum sem ýmist voru sviptir ökuréttindum eða grunaðir um að aka undir áhrifum fíkniefna.