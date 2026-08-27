Katrín Jakobsdóttir fyrrverandi forsætisráðherra ávarpaði gesti útifundar samtakanna Áfram Ísland á Austurvelli. Samtökin hvetja landsmenn til þess að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardaginn. Reynslan hafi sýnt Katrínu að betra væri að Ísland stæði áfram utan Evrópusambandsins.
Aðrir ræðumenn fundar Áfram Íslands á Austurvelli voru meðal annars Áslaug Arna, fyrrverandi ráðherra og þingmaður, presturinn Auður Eir Vilhjálmsdóttir og stýrir Halldór Benjamín Þorbergsson fundinum.
Í ræðu sinni sagði Katrín að hún hafi styrkst í sinni sannfæringu eftir að hafa fylgst með og tekið þátt í alþjóðasamstarfi síðustu ár. Hún hafi sannfærst um mikilvægi þess að hafa fullt forræði og geta gripið til þeirra ráða sem henta hverju sinni, „án þess að þurfa að fara á hnjánum til Brussel til að biðja um leyfi til að bjarga okkur með eigin leiðum.“
Engin þjóð fari í aðildarviðræður nema af því hún vilji ganga í sambandið. Katrín sagði að þeir sem vilji hefja slíkar viðræður þurfi að rökstyðja þá ákvörðun vandlega. Hins vegar liggi samningsmarkmið, skýrar fyrirætlanir um breytingu á stjórnarskrá sem og skýr og afgerandi þingmeirihluti ekki fyrir ákvörðuninni.
„Talað er með óljósum hætti um samningsmarkmið en mun hærra er talað um mögulegan ávinning sem þó er fugl í skógi; lægri vexti, lægri verðbólgu og lægra matarverð,“ sagði Katrín.
Engin rök hafi sannfært Katrínu um að ábatinn af aðild verði slíkur að hann réttlæti það framsal valds sem aðild hafi í för með sér.
„Allt tal um verð á kaffibollum í Búdapest er hjákátlegt þegar horft er til þess þegar um er að ræða risastóra breytingu á stjórnskipan landsins — og um það deilir enginn: Möguleg Evrópusambandsaðild kallar á stjórnarskrárbreytingu,“ sagði Katrín.
Hún telur að við hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu muni ákvörðunarvaldið færast fjær landsmönnum en það sé fjöregg fámennrar þjóðar.
„Ég trúi því að einstaklingum og þjóðum farnist best þegar þau ráða sjálf örlögum sínum og ég er sannfærð um að eftir því sem þjóðir eru fámennari skipti forræði á eigin málum enn meira máli.“
Stór orð hafi verið látin falla um báðar fylkingar en innan þeirra beggja hafi fólk ólík sjónarmið og ekki eigi að gera lítið úr þeim. Katrín segir að umræðan hafi þó sýnt það að ekki sé breið samstaða um aðild meðal landsmanna.
„Samstaða þjóðarinnar hefur verið ávísun á árangur — og sú samstaða er einfaldlega ekki til staðar í þessu máli, “ sagði Katrín.
Hún muni segja nei í komandi atkvæðagreiðslu.
„Ekki af því að ég er aðdáandi Nigel Farage. Ekki af því að ég er á móti alþjóðlegu samstarfi, ekki vegna þess að ég hafi verið á móti litasjónvarpi. Ekki vegna þess að ég sé of ung til að skilja þetta eða of gömul til að skilja þetta. Ekki vegna þess að ég er kona á breytingaskeiði og skil þess vegna ekki neitt. Ekki vegna þess að ég er fyrrverandi stjórnmálamaður.
Ekki vegna þess að ég láti stjórnast af ótta eða þurfi bara að setja kassann út og koma sterk inn á í seinni hálfleik, svo ég grípi niður í nokkur komment af samfélagsmiðlum um þá hópa sem helst eiga ekki að tjá sig samkvæmt internetinu,“ sagði Katrín.