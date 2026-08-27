Erlent

Heilsu Haraldar hrakar enn

Atli Ísleifsson skrifar
Haraldur fimmti hefur verið konungur Noregs frá árinu 1991.
Haraldur fimmti hefur verið konungur Noregs frá árinu 1991. EPA

Heilsu Haraldar Noregskonungs hrakar enn og er heilsufarsástand hans sagt „mjög alvarlegt“.

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá norsku konungshöllinni sem birt var í morgun. Þar segir að Hákon krónprins og Sonja drottning hafi afboðað sig á fyrirhugaða viðburði í dagskrá sinni.

Hinn 89 ára Haraldur hefur legið inni á spítala síðan 17. ágúst, þar sem hann hlýtur meðferð vegna blóðsjúkdóms. Hann hefur tekið sýklalyf vegna sjúkdómsins.

Á dögunum var greint frá því í annarri tilkynningu frá konungshöllinni að konungurinn hefði glímt við sjálfnæmisblóðleysi en það er blóðsjúkdómur þar sem líkaminn byrjar að ráðast á eigin rauðu blóðkorn og eyðileggja þau of hratt.

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Heilsu Haralds konungs hrakar

Haraldur Noregskonungur hefur legið inni á spítala í tæplega viku, eða síðan mánudaginn 17. ágúst, þar sem hann hlýtur meðferð vegna blóðsjúkdóms en heilsu hans hrakaði um helgina. Hákon krónprins er ríkisstjóri á meðan hinn 89 ára Haraldur konungur er á sjúkrahúsi.

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