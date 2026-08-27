Heilsu Haraldar hrakar enn

Heilsu Haraldar Noregskonungs hrakar enn og er heilsufarsástand hans sagt „mjög alvarlegt“.
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá norsku konungshöllinni sem birt var í morgun. Þar segir að Hákon krónprins og Sonja drottning hafi afboðað sig á fyrirhugaða viðburði í dagskrá sinni.
Hinn 89 ára Haraldur hefur legið inni á spítala síðan 17. ágúst, þar sem hann hlýtur meðferð vegna blóðsjúkdóms. Hann hefur tekið sýklalyf vegna sjúkdómsins.
Á dögunum var greint frá því í annarri tilkynningu frá konungshöllinni að konungurinn hefði glímt við sjálfnæmisblóðleysi en það er blóðsjúkdómur þar sem líkaminn byrjar að ráðast á eigin rauðu blóðkorn og eyðileggja þau of hratt.
Haraldur Noregskonungur hefur legið inni á spítala í tæplega viku, eða síðan mánudaginn 17. ágúst, þar sem hann hlýtur meðferð vegna blóðsjúkdóms en heilsu hans hrakaði um helgina. Hákon krónprins er ríkisstjóri á meðan hinn 89 ára Haraldur konungur er á sjúkrahúsi.
Haraldur Noregskonungur verður lagður inn á sjúkrahús í tvær vikur. Krónprinsinn Hákon er því ríkisstjóri í fjarveru föður síns.