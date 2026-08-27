Þrjú heimilisofbeldismál eru til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina. Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu en engar frekari upplýsingar fylgja um málin.
Lögregla var einnig kölluð til í gærkvöldi eða nótt þegar kona neitaði að greiða fyrir veitingar á veitingastað. Var hún handtekin og vistuð í fangageymslu.
Þá segir frá hópi ungmenna sem var að vera til vandræða, meðal annars með grjótkasti, auk þess sem lögregla hafði afskipti af ungmenni á rafhjóli. Var foreldrum viðkomandi gert viðvart.
Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni, meðal annars einn sem ók án öryggisbeltis.