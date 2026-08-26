Hafa augun opin fyrir fleiri „hjálparlausum krúttum á vappi“

Tímabilið þar sem lundapysjum sem hafa rambað inn á byggt ból er bjargað og þeim sleppt út á sjó stendur sem hæst um þessar mundir. Langflestar pysjur finnast í Vestamannaeyjum og hefur þar verið útbúið sérstakt sleppisvæði en í það minnsta einni lundapysju hefur verið bjargað af götum Reykjavíkur þetta árið.
Tónlistarmaðurinn og áhrifavaldurinn Aron Kristinn, sem var áður meðlimur hljómsveitarinnar ClubDub en rekur nú fataverslun og kemur að öðrum tónlistartengdum rekstri, birti færslu í Facebook-hverfishópnum Vesturbærinn.
Þar greinir hann frá því að lundapysja hafi fundist ein og yfirgefin þar sem Dunhagi og Hjarðarhagi mætast. Svo virðist sem hann og annar pysjubjörgunarmaður hafi bjargað henni og í færslunni segir að þeir ætli að sleppa henni út á sjó í dagsbirtunni á morgun.
„Kannski eru fleiri svona hjálparlaus krútt á vappi í Vesturbænum, endilega hafið augun opin,“ segir einnig í færslunni.
Hefur þú rekist á lundapysju í þéttbýli þetta árið? Við þiggjum myndir, myndbönd og frásagnir. Sendu okkur fréttaskot hérna eða sendu okkur tölvupóst á frettastofa@syn.is.
Lundapysjutímabilið stendur sem hæst þessa dagana í Vestmannaeyjum en björgun lundapysja er einn af hápunktunum hjá ungviðinu í Eyjum ár hvert. Fréttastofan kíkti til Eyja og fylgdist með pysjubjörgun og eftirliti.