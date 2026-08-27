Baráttukonan Sema Erla Serdaroglu hefur verið ákærð fyrir brot á lögum um opinberar fjársafnanir. Hún neitar sök, segir málið skrípaleik og ætlar ekki að láta kúga sig.
Þingfesting í málinu fór fram í gær en ákæra lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu snýr að því að Sema Erla, sem skráður ábyrgðarmaður félagsins Solaris-hjálparsamtök fyrir hælisleitendur, hafi ekki tilkynnt söfnun á vegum samtakanna árið 2024 til sýslumanns áður en hún hófst og er vísað í tilgreinda lagasetningu þar um.
Sema Erla segir að Einar S. Hálfdánarson, hæstaréttarlögmaður, hafi lagt fram kæru sama ár og söfnunin fór fram og á tveimur og hálfu ári hafi lögreglan fellt niður málið tvisvar, hann kært niðurstöðuna og ríkissaksóknari síðan gert lögreglunni að rannsaka málið á nýjan leik. Allan þann tíma hafi hún Erla verið með réttarstöðu sakbornings.
„Þetta er skrípaleikur sem hefur núna staðið yfir í tvö og hálft ár og alveg með ólíkindum að yfirvaldið á Íslandi sé að taka þátt í svona pólitískum ofsóknum gegn almenningi,“ segir Sema Erla.
Hún mætti í Héraðsdóm Reykjavíkur í gær þar sem ákæran var tekin fyrir.
„Ég mætti bara þarna og neitaði sök, enda læt ég ekki kúga mig til svona hlýðni.“
Sema Erla fullyrðir að öllum gögnum vegna söfnunarinnar hafi verið skilað til réttra aðila, en Solaris ráðstafaði söfnunarfénu, alls um 90 milljónum króna, til aðstoðar flóttafólki frá Palestínu.
„Þeir peningar fóru að mestum hluta nákvæmlega í það verkefni, enda voru um 200 manns, nánast allt börn og konur, sem komu þarna út. Hins vegar lokuðu þeir síðan landamærunum milli Egyptalands og Palestínu haustið 2024 og þá sáum við fram á að þetta gæti ekki staðið lengur. Þar af leiðandi skiluðum við öllum gögnum sem á að skila inn til sýslumanns, þar á meðal reikningum söfnunarinnar yfirförnum af löggiltum endurskoðanda, eins og lögin kveða á um, og fengum síðan stuttu seinna samþykki sýslumannsins á Suðurlandi fyrir því að ráðstafa því sem eftir var af söfnunarfénu til barnahjálparinnar á Gasa,“ segir baráttukonan Sema Erla Serdaroglu.
Aðalmeðferð í málinu fer fram í lok október.
Baráttukonan Sema Erla Serdaroglu hefur verið ákærð fyrir brot á lögum um opinberar fjársafnanir. Hún mætti í Héraðsdóm Reykjavíkur í gær þar sem ákæran var tekin fyrir, sem snýr að landssöfnun Solaris samtakanna fyrir Palestínu árið 2024. Solaris hélt utan um fjársöfnunina og ráðstafaði fénu sem safnaðist til aðstoðar flóttafólki frá Palestínu.