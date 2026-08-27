Reykjavíkurborg hefur sent forsvarsmönnum Samhjálpar tillögur að tveimur mögulegum staðsetningum fyrir Kaffistofu samtakanna. Ráðast þarf í deiliskipulag en borgarstjóri segir allt verða gert til að forðast þjónusturof.
„Við fólum starfsfólki Reykjavíkurborgar í sumar að leita að heppilegri staðsetningu fyrir starfsemi Samhjálpar í borginni, með það fyrir augum að finna bæði stað sem hentaði og húsnæði,“ segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri.
„Og í morgun sendum við þeim tillögur að tveimur staðsetningum; annarri úti á Granda og hinni nokkuð nálægt núverandi stað. Þetta er í báðum tilfellum húsnæði í eigu Reykjavíkurborgar, þar sem við ættum að geta boðið þeim hagstæða leigu.“
Hildur segist vilja gefa Samhjálp tíma til að leggjast yfir hugmyndirnar áður en hún uppljóstrar um það hvað húsnæði er um að ræða en ítrekar að það ætti að henta starfseminni vel.
Greint var frá því í júní síðastliðnum að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefði fellt úr gildi ákvörðun byggingafulltrúans í Reykjavík um að heimila rekstur Kaffistofunar í húsnæði við Grensásveg.
Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að gera hefði þurft nýtt deiliskipulag á reitnum vegna mögulegra grenndaráhrifa.
Fyrirhugaður rekstur við Grensásveg var afar umdeildur meðal íbúa en spurð að því hvort hún telji meiri sátt munu nást um starfsemina á þeim stöðum sem nú eru til umræðu svarar Hildur játandi.
„Upplifun okkar af umræðunni var svolítið sú að sama hvar starfseminni yrði komið fyrir yrði það alltaf umdeilt,“ segir hún. „En ef Samhjálp tekur öðru hvoru tilboðinu og við förum af stað í deiliskipulagsvinnu þá auðvitað gefst íbúum og atvinnurekendum í nærumhverfinu tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum að,“ segir hún.
Deiliskipulagið muni taka nokkrar vikur en vonandi fái Samhjálp áfram inni hjá Fíladelfíu í millitíðinni.
„Ef það verður eitthvað þjónusturof í einhverjar örfáar vikur þá munum við leita allra leiða til að leysa það. Ef allt annað bregst myndum við frekar bjóða þeim að vera hér í mötuneyti ráðhússins en að láta þau lenda á götunni,“ segir borgarstjóri.