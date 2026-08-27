Baráttukonan Sema Erla Serdaroglu hefur verið ákærð fyrir brot á lögum um opinberar fjársafnanir. Hún mætti í Héraðsdóm Reykjavíkur í gær þar sem ákæran var tekin fyrir, sem snýr að landssöfnun Solaris samtakanna fyrir Palestínu árið 2024. Solaris hélt utan um fjársöfnunina og ráðstafaði fénu sem safnaðist til aðstoðar flóttafólki frá Palestínu.
Sema Erla segir frá þessu í færslu á Facebook í gærkvöldi.
Þar rifjar hún jafnframt upp að Einar S. Hálfdánarson, hæstaréttarlögmaður, hafi kært hana, Maríu Lilju Þrastardóttur og Solaris samtökin sama ár og söfnunin fór fram og á tveimur og hálfu ári hafi lögreglan fellt niður málið tvisvar, hann kært niðurstöðuna og ríkissaksóknari síðan gert lögreglunni að rannsaka málið á nýjan leik.
Allan þann tíma hafi Sema Erla verið með réttarstöðu sakbornings.
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu gaf síðan fyrir skömmu ákæru út á hendur henni, eftir því sem fram kemur í færslunni, og hafi hún mætt fyrir dóm í gær og neitað sök.
Aðalmeðferð í málinu fer fram í lok október.