Nei-sinnar fleiri í fyrsta sinn

Aðeins fleiri segjast ætla að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni um helgina samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Breyting er þar á þar sem fyrri kannanir hafa sýnt fram á meiri stuðning við já-hliðina.
Rúv greinir frá niðurstöðum kannanarinnar. 51,6 prósent segjast ætla að greiða atkvæði á móti áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið en 48,8 prósent já. Munurinn telst ekki marktækur.
Í síðasta þjóðarpúlsinum sögðust 51,5 prósent ætla ða segja já en 48,5 prósent segja nei. Því hefur meirihlutinn færst yfir en sömuleiðis var sú niðurstaða ekki marktæk.
Yngsti aldurshópurinn er áberandi líklegastur í nýju könnuninni til að segja nei eða um sextíu prósent þeirra á aldrinum 18 til 29 ára. Það er mikil breyting en fyrir tveimur mánuðum sagðist meirihluti þess aldurshóps ætla að greiða atkvæði með áframhaldandi aðildarviðræðum.
Þeir sem styðja ríkisstjórnina ætla langflestir að segja já á meðan 88 prósent þeirra sem styðja hana ekki ætla að segja nei. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu teljast líklegri til að segja já en íbúar á landsbyggðinni.