Í hádegisfréttum á Bylgjunni ber hæst að verðbólga hefur ekki verið meiri í tvö ár og mælist nú 5,6 prósent. Forsendur kjarasamninga eru því brostnar. Rætt verður við Sigurð Hannesson, framkvæmdastjóra Samtaka iðnaðarins, og Vilhjálm Birgisson, formann Starfsgreinasambands Íslands, um stöðuna.
Heilsu Haraldar Noregskonungs hrakar og ástand hans er sagt „mjög alvarlegt“. Konungsfjölskyldan er samankomin við sjúkrabeð hans og allir æðstu embættismenn þjóðarinnar eru ekki langt undan.
Óvissan um niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar eykst eftir því sem nær dregur kjördegi, að mati stjórnmálafræðings. Hann segir erfitt að segja til um hvernig ungt fólk og óákveðnir muni kjósa. Óákveðnir séu taldir líklegri til að velja minni breytingar, sem nú þýddi nei, en Brexit kosningin hafi þó ekki fylgt þeirri þeirri reglu.
Baráttukona Sema Erla Serdaroglu hefur verið ákærð fyrir brot á lögum um opinberar fjársafnanir. Hún neitar sök, segir málið skrípaleik og ætlar ekki að láta kúga sig.
Hádegisfréttir á Bylgjunni eru sagðar á slaginu tólf. Umsjónarmaður og þulur hádegisfrétta er Telma Tómasson.