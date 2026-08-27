Niðurstöður könnunar um stöðu háskólamenntaðra á húsnæðismarkaði verða kynntar á morgun á fundi BHM og félaga háskólamenntaðra í Norræna húsinu. Hér að neðan má fylgjast með fundinum í beinu streymi.
Nýjar og ítarlegar niðurstöður úr könnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands á stöðu háskólamenntaðra á húsnæðismarkaði verða kynntar á fundinum. Í rannsókninni hafi sjónum verið sérstaklega beint að stöðu fólks á leigu- og eignamarkaði fyrstu tíu árin eftir námslok og þeim áhrifum sem húsnæðiskostnaður og aðstæður á húsnæðismarkaði hafa á fjárhagslega stöðu háskólamenntaðra.
„Niðurstöðurnar gefa nýja mynd af því hvernig ungt háskólamenntað fólk fótar sig á húsnæðismarkaði, hversu greið leið þess er inn á eignamarkað og hvaða áskoranir mæta þeim sem búa á leigumarkaði,“ segir í tilkynningu frá BHM.
Að könnuninni standa aðildarfélög BHM ásamt félögum háskólamenntaðs fólks utan bandalagsins. Það eru félög lækna, hjúkrunarfræðinga, verkfræðinga, byggingarfræðinga, tölvunarfræðinga og lyfjafræðinga. Fundurinn er opinn öllum og nánari dagskrá hans má finna hér.
Fundurinn hefst klukkan níu og fylgjast má með honum í beinu streymi í spilaranum hér að neðan.