Héraðssaksóknari fer fram á þriggja til tíu ára fangelsi í Reykholtsmálinu svokallaða. Reiknað er með því að málflutningi í málinu ljúki á morgun og því má vænta dóms í málinu innan fjögurra vikna frá morgundeginum.
Sex sæta ákæru fyrir að hafa frelsissvipt, fjárkúgað og beitt maltneskan mann stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2024. Hin ákærðu eru Sigurður Gunnar Ásgeirsson og Ingunn Rut Sigurðardóttir dóttir hans. Andri Már Mortensen Birgisson, unnusti Ingunnar, er einnig ákærður og Pétur Már Mortensen Birgisson, bróðir hans. Þá eru Níels Pálmar Benediktsson og Halldór Logi Sigurðsson einnig ákærðir.
Sigurður, Ingunn Rut, Andri Már og Pétur Már voru öll handtekin árið 2024. Allir sex neituðu sök við þingfestingu málsins þann 16. mars síðastliðinn. Aðalmeðferð í málinu hófst þann 17. ágúst og í dag lauk skýrslutökum og Fanney Björk Frostadóttir, sækjandi málsins, flutti málflutningsræðu sína.
Morgunblaðið greinir frá því að í henni hafi Fanney Björk farið fram á átta til tíu ára fangelsi yfir þeim Andra og Ingunni, sex til átta ára fangelsi yfir Sigurði, fjögurra til sex ára yfir Pétri og Níels og loks þriggja til fjögurra ára fangelsi yfir Halldóri Loga.