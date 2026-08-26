Víða hafa verið haldnir fundir, pallborð og kappræður nú þegar þjóðaratkvæðagreiðsla þar sem kosið verður um áframhaldandi viðræður um aðild Íslands að Evrópusambandinu nálgast óðfluga. Félag fólks með þroskahömlun stóð fyrir einum slíkum í dag, þann 26. ágúst, og leit fréttamaður Sýnar þar við.
Félagið Átak bauð fulltrúum já- og nei-hreyfinga að mæta á fund þar sem þau voru spurð spjörunum úr en í brennidepli voru málefni fólks með þroskahamlanir.
Skipuleggjendurnir Atli Már HaraldssonZebits og Sunna Dögg Ásgeirsdóttir voru í skýjunum eftir fundinn þó að þeim fyrrnefnda hefði fundist við hæfi að fulltrúar svöruðu á auðskildara máli, svo að allir gætu skilið það sem fór fram á fundinum.
Meðal þess sem brann á félagsfólki voru spurningar um NPA-samninga, atvinnumál og örorkubætur. Atli hafði á orði að allir meðlimir félagsins ættu rétt á að kjósa, sama hvað þeir vildu haka við á laugardaginn, enda séu þau öll fullorðið fólk.
„Ég er mjög sammála því og við ættum ekki að vera að hvetja fólk til að kjósa ekki, sama hvort það sé fatlað eða ekki,“ sagði Sunna og ítrekaði „við eigum öll rétt á að því að kjósa.
Atli sagði fundinn hafa komið „furðulega vel út“ en viðtalið má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.