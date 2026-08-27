Nei-hreyfingin hefur efnt til útifundar á Austurvelli klukkan 17:00 í dag en í aðdraganda fundarins hafa símaskilaboð borist fjölda fólks þar sem því er boðið að mæta til að stilla saman strengi fyrir laugardaginn. Meðal ræðumanna eru Katrín Jakobsdóttir fyrrverandi forsætisráðherra og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir fyrrverandi þingmaður og ráðherra. Hægt er að fylgjast með streymi á Vísi.
Halldór Benjamín Þorbergsson, forstjóri Heima og einn stofnfélaga hreyfingarinnar, stýrir fundinum en þetta er meðal þess sem fram kemur í tilkynningu.
Miðað er við að fundurinn klárist um klukkan 18:00 en hann er „undir merkjum samstöðu og trúar á framtíð Íslands sem er best borgið utan Evrópusambandsins,“ er fram kemur í tilkynningunni.
Ræðumenn eru Katrín Jakobsdóttir fyrrverandi forsætisráðherra, fyrrverandi þingmaðurinn og ráðherrann Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, presturinn Auður Eir Vilhjálmsdóttir og fyrrverandi frambjóðandi Viðreisnar og lögfræðingurinn Sigríður María Egilsdóttir.
Einnig taka til máls fimm fulltrúar X-Nei, ungs fólks gegn ESB aðild, þau Illugi Gunnarsson, Birta Karen Tryggvadóttir, Anton Sveinn McKee, Hrafn Splidt Þorvaldsson og Þórhildur Katrín Pálsdóttir. Ágúst Þór Brynjarsson brekkusöngvari tekur lagið.
Beint streymi frá fundinum má nálgast í spilaranum hér fyrir neðan:
Áfram Ísland er ný hreyfing sem vill berjast gegn Evrópuaðild og hún hefur nú boðað til fundar í Sjálfstæðissalnum við Austurvöll þann 6. júlí.