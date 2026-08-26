Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er kölluð út oft á dag og eru útköllin eins fjölbreytt og þau eru mörg en í dag barst lögreglu á stöð 1 tilkynning um nágrannaerjur í hverfi 104. Í kerfum er skráð að þær hafi brotist út vegna pallbíls sem var illa lagt. Ekki liggur fyrir hvar honum var lagt né hvernig málið var afgreitt.
Á sömu stöð bárust tilkynningar um aðila í mjög svo slæmu ástandi vegna ölvunar í hverfi 108 en honum var ekið heim af lögreglu. Þá var tilkynnt um þjófnað frá verslun í hverfi 103 en það kemur ekki fram hverju var stolið né um hvaða verslun er að ræða.
Ökumenn voru stöðvaðir um allan bæ og í það minnsta tveir voru stöðvaðir í akstri þar sem þeir keyrðu um á nagladekkjum og annar var einnig án réttinda. Aðrir ökumenn voru teknir fyrir of hraðan akstur, farsímanotkun við akstur, akstur án þess að nota öryggisbelti og akstur undir áhrifum fíkniefna.
Vakthafandi lögreglufulltrúar á stöð þrjú, sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti, voru sendir að heimili aðila sem hafði hringt eftir aðstoð. Í dagbókinni er málsatriðum lýst á eftirfarandi máta:
„Erlendur aðili hringir í lögreglu og óskar eftir aðstoð en mjög erfitt var að skilja hvað amaði að og var því lögreglubifreið send á staðinn. Í ljós kom að húsráðanda vantaði far en þá var honum bent á að lögregla sinnti slíkum málum ekki.“