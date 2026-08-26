Innlent

Svona var á­varp Krist­rúnar vegna at­kvæða­greiðslunnar

Atli Ísleifsson skrifar
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra flutti ávarpið í kjölfar svokallaðra hlustunarfunda sem hún hefur verið með víða um land síðustu vikurnar.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra flutti ávarpið í kjölfar svokallaðra hlustunarfunda sem hún hefur verið með víða um land síðustu vikurnar. Vísir/Bjarni Einarsson

Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra flutti ávarp, söngkonan Bríet tók lagið og uppistandarinn Bergur Ebbi Benediktsson leiddi  samtal við salinn í svokölluðum „lýðræðisfögnuði“ í Austurbæ í Reykjavík sem fram fór fyrr í dag vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardaginn.

Viðburðurinn, sem kallast „Þjóðin ræður“, rúllaði af stað klukkan 17:30 en í tilkynningu sem var send út fyrir fögnuðinn sagði að Kristrún myndi þar flytja lokaskilaboð til þjóðarinnar í kjölfar fjölda hlustunarfunda sinna um hagsmuni Íslands.

„Bríet tekur lagið og Bergur Ebbi Benediktsson leiðir samtal við salinn. Fögnum lýðræðinu. Mætum og kjósum. Þjóðin ræður,“ sagði jafnframt í tilkynningunni.

Í spilaranum hér fyrir neðan er hægt að horfa á viðburðinn í heild sinni:

Hér fyrir neðan er svo hægt að horfa á ræðu Kristrúnar:

Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Reykjavík Utanríkismál Evrópusambandið

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