Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra flutti ávarp, söngkonan Bríet tók lagið og uppistandarinn Bergur Ebbi Benediktsson leiddi samtal við salinn í svokölluðum „lýðræðisfögnuði“ í Austurbæ í Reykjavík sem fram fór fyrr í dag vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardaginn.
Viðburðurinn, sem kallast „Þjóðin ræður“, rúllaði af stað klukkan 17:30 en í tilkynningu sem var send út fyrir fögnuðinn sagði að Kristrún myndi þar flytja lokaskilaboð til þjóðarinnar í kjölfar fjölda hlustunarfunda sinna um hagsmuni Íslands.
„Bríet tekur lagið og Bergur Ebbi Benediktsson leiðir samtal við salinn. Fögnum lýðræðinu. Mætum og kjósum. Þjóðin ræður,“ sagði jafnframt í tilkynningunni.
Í spilaranum hér fyrir neðan er hægt að horfa á viðburðinn í heild sinni:
Hér fyrir neðan er svo hægt að horfa á ræðu Kristrúnar:
Þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram þann 29. ágúst. Fylgst verður með nýjustu tíðindum í aðdraganda atkvæðagreiðslu í Evrópuvaktinni hér að neðan.