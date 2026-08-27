Þau Þórhildur Þorkelsdóttir ráðgjafi og hlaðvarpsstjórnandi, Þórarinn Hjartarson hlaðvarpsstjórnandi og Lilja Katrín Gunnarsdóttir útvarpskona mættu í fjórða og síðasta Pallborð Vísis fyrir laugardaginn 29. ágúst. Þar voru þau einróma um að þjóðin hefði gott af umræðunni sem hafi skapast í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið.
„Það er svo brjálaðslega skemmtilegt hvað þarna kristallast bilaðar andstæður,“ sagði Lilja meðal annars en hún útskýrði að það væri annars vegar „svakaleg bölsýni og svo á hinn bóginn léttúð ákvörðun sem er nánast hægt að hlæja að, hún er svo auðveld“.
Hún sagðist geta haft svona gaman af kosningabaráttunni vegna þess að hún væri ekki „heit í aðra hvora áttina“ því þá væri hún mögulega að kippa sér meira upp við umræðu og auglýsingar síðustu vikna. Þó að hún sé ekki í neinum hópi sem tengist Evrópusambandinu þá „fái hún þetta allt í fésið“.
„Við höfum ekki verið í nei/já atkvæðagreiðslu síðan í Icesave, ef mér skjátlast ekki,“ sagði Þórhildur og tók undir með Lilju „við erum að sjá svo skemmtilegar og lifandi umræður.“
Klippa af pallborðin er í spilaranum hér fyrir neðan:
Þá tók hún sem dæmi hina svokölluðu „slagorðaveislu“ sem hafi verið alltumlykjandi í kosningabaráttunni en Þórarinn tók sig til í setti og bætti einu við þegar hann sagðist ekki vera einn þeirra sem séu á „Nei til ég dey“-vagninum. Önnur dæmi voru hið umtalaða „Já til að sjá“, „Sjágúst“ og „Jágúst“
Lilja sagðist jafnframt hafa „elskað jávextina“ en þar vitnaði hún í tilraun Krónunnar til að gera ávexti spennandi sem fór fyrir brjóstið á mörgum fyrr í sumar. Hún benti á annað svipað dæmi sem minna hefur farið fyrir en fjarskiptafyrirtækið Kosmos hefur undanfarið auglýst „Nei við USB“.
„Mér finnst þetta hafa verið óvenju hressar og skemmtilegar auglýsingar,“ sagði Þórhildur en að hennar mati gæfi það lífinu lit að fá nýtt fólk inn í stjórnmálaumræðuna, undanfarið hefðu komið inn á sjónarsviðið fullt af nýjum andlitum sem hefðu sterkar skoðanir.
„Ég er að vona að þessi stemning skili sér á kjörstaðina,“ sagði hún einnig það muni öllu máli skipta fyrir báðar fylkingar að góð mæting sé á kjörstað. Gestirnir þrír voru sem fyrr segir innilega sammála um að umræðan hafi verið mjög holl og góð fyrir landsmenn.
Þórarinn sagðist mjög ánægður að sjá „þessa dýnamík þar sem fólk er að takast á sem hefði ekki verið að fara að takast á“, hann sé maður sundrungar sem veigri sér ekki við því að taka erfið samtöl.
Það sé meinhollt að „við getum tekið svolítið hart á án þess að ætla að fara að kála hvort öðru,“ sagði hann og Þórhildur á sömu nótum „ við höfum gott af því að rífast aðeins.“
Farið verður yfir samsæriskenningar og fleiri fullyrðingar sem tæplega standast skoðun í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardag í fjórða og síðasta Pallborði Vísis fyrir kosningar. Auk þess verður kosningabaráttan hingað til gerð upp af álitsgjöfum.
Í nýjustu könnun Maskínu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið dregur saman milli fylkinga en fulltrúar já og nei-hreyfinga sammælast um það í Pallborði að það verði mjótt á munum. Forsætisráðherra sagði ómögulegt að segja til um það hvernig niðurstaðan verði á laugardag en ríkisstjórnin muni virða hana hvernig sem fari.
Jöfn niðurstaða í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag myndi hvorki kalla á aðra atkvæðagreiðslu né hlutkesti. Engin regla kveður heldur á um sjálfkrafa endurtalningu þótt aðeins eitt atkvæði skilji að já og nei.