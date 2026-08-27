Verðbólga hefur ekki verið meiri í tvö ár og mælist nú 5,6 prósent. Þar með eru forsendur til að segja upp kjarasamningum um næstu mánaðamót. Forsvarsmenn Starfsgreinasambandsins og Samtaka iðnaðarins segja stöðuna alvarlega og kalla eftir sameiginlegu átaki stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins til að ná tökum á verðbólgu og vöxtum
Verðbólga hækkaði um 0,2 prósent milli mánaða og mælist nú 5,6 prósent. Það gerist þrátt fyrir að stýrivextir hafi verið hækkaðir í þrígang að undanförnu til að ná verðbólgunni niður og séu nú átta prósent.
Verðbólgan er jafnframt tæpu einu prósentustigi yfir því viðmiði sem sett er í forsenduákvæðum svokallaðra stöðugleikasamninga. Þar með liggja fyrir forsendur þess að hægt verði að segja kjarasamningunum upp um næstu mánaðamót.
Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambands Íslands, segir niðurstöðuna ekki koma sér á óvart.
„Þetta slær mig verulega illa, þó að vissulega hafi ég gert mér í hugarlund að þetta væri að raungerast.“
Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, tekur í sama streng.
„Þetta er virkilega slæm þróun sem við horfum upp á og við höfum talað mjög skýrt um það að stærsta viðfangsefni vetrarins sé að ná stjórn á efnahagslífinu.“
Vilhjálmur segir erfitt að segja til um hvort hægt verði að koma í veg fyrir að kjarasamningunum verði sagt upp.
„Ég geri mér ekki grein fyrir því. Við höfum þar til 8. október til að eiga samtal við SA, stjórnvöld, sveitarfélög og verslun og þjónustu. Ef það er vilji til að sýna í verki að fólk sé tilbúið að vinna bug á þessu vandamáli, sem eru verðbólga, vextir og verðtrygging, þá er það hægt, segir Vilhjálmur“
Sigurður segir sömuleiðis að enn sé hægt að bregðast við stöðunni.
„Algjörlega. Við hjá SI höfum verið skýr með það að kalla eftir þjóðarsátt við þessar aðstæður til að fara í umbætur og auka stöðugleika til langs tíma, segir Sigurður“
Hann segir slíkt kalla á samstillt átak vinnumarkaðarins og stjórnvalda.
„Þá þarf að kalla saman ólíka aðila að borðinu, fulltrúa atvinnurekenda, launþega og stjórnvalda. Ef þetta á að gerast þarf skýra forystu frá stjórnvöldum því svona verkefni verður ekki leyst á formlegum fundum í Ráðherrabústaðnum, segir Sigurður.“