Varaði Rússa við því að ráðast á NATO

Óvænt heimsókn yfirmanns Leyniþjónustu Bandaríkjanna (CIA) til Moskvu vakti nokkra athygli í vikunni. Þangað fór hann til að vara ráðamenn í Rússlandi við því að gera árás á ríki Atlantshafsbandalagsins eða jafnvel innrás í Eystrasaltsríki.
Ráðamenn beggja vegna Atlantshafsins hafa lítið viljað segja um tilefni ferðar Johns Ratcliffe til Moskvu á þriðjudaginn, þar sem Donald Trump lýsti henni sem „hálf-hefðbundinni“ og talsmaður Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, vildi sem minnst segja um hana, annað en að Ratcliffe hefði rætt við kollega sína í Rússlandi og ekki forsetann.
Það sagði Peskóv degi eftir að Ratcliffe fór til Moskvu. Fyrst sagðist hann engar upplýsingar hafa um ferðina.
Trump var í viðtali í gær þar sem hann sagði eingöngu að ferðin væri „hálf-hefðbundin“ og fór síðan að tala um að hann vildi binda enda á stríðið í Úkraínu.
Sjá einnig: Yfirmaður CIA í Moskvu
Fjölmiðlar vestanhafs og í Evrópu hafa þó flutt fréttir af því hvert tilefnið var.
Bandaríkjamenn hafa áhyggjur af því að Pútín, sem gengur tiltölulega illa í Úkraínu og er undir nokkrum þrýstingi heima fyrir, gæti skipað herafla sínum að gera einhvers konar árás á ríki í NATO og þá líklegast eitt af Eystrasaltsríkjunum, Eistland, Lettland eða Litáen.
Samkvæmt heimildum Wall Street Journal sneri óttinn að umfangsmiklum tölvuárásum eða jafnvel innrás á tiltölulega smáum skala.
Heimildarmenn miðilsins segja að spilað gæti inn í þankagang Pútíns að Bandaríkjamenn, sem mynda burðarstólpann í NATO, og önnur ríki bandalagsins eiga ekki mikið af hergögnum um þessar mundir og framleiðsla þeirra annar ekki eftirspurn.
Sjá einnig: Yfirheyra bandamenn sína í NATO
Bæði Bandaríkin og önnur ríki NATO hafa sent mikið af hergögnum til Úkraínu og þá hafa Bandaríkjamenn notað mikið magn hergagna, þar á meðal mikilvæg langdræg vopn og flugskeyti í loftvarnarkerfi, í stríðinu gegn Íran.
Heimildarmenn Politico segja að Ratcliffe hafi einnig farið til Moskvu til að koma því á framfæri við ráðamenn í Rússlandi að Bandaríkjamenn vildu að þeir hættu stuðningi við Írani. Að Rússar hættu að senda Írönum hergögn og vopnatækni.
Ratcliffe mun einnig hafa sagt Rússum að bregðast ekki of harkalega við ef Bandaríkin beittu þá frekari refsiaðgerðum vegna samskiptanna og aðstoðarinnar við Írani, eins og Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, sagði nýlega að gert yrði.
Sjá einnig: Getur „D-dagur“ Trumps gegn Íran skilað árangri?
Rússar eru sagðir hafa sent Írönum innviði og íhluti fyrir drónaframleiðslu og eru þar að auki sagðir hafa veitt Írönum upplýsingar um möguleg skotmörk í Mið-Austurlöndum og víðar.
Frá því hann tók fyrst við embætti forseta hefur Trump ítrekað deilt við leyniþjónustusamfélag Bandaríkjanna og þá sérstaklega varðandi málefni Rússlands. Forsetinn hefur jafnvel talað máli Pútíns gegn eigin leyniþjónustum.
Eins og fram kemur í grein Politico er talið að viðhorf Trumps gagnvart Pútín hafi versnað nokkuð og þá að stórum hluta vegna þess að Trump hefur lítið sem ekkert gengið að binda enda á stríðið í Úkraínu. Áður en hann varð aftur forseti sagðist Trump ætla að gera það á fyrsta degi sínum í Hvíta húsinu. Ætlaði hann þá að nota meint frábært samband sitt og Pútíns til þess.
Ratcliffe þykir hafa tiltölulega harða afstöðu gagnvart Rússlandi en Trump hefur áður notað hann til að flytja sambærileg skilaboð.
Fyrr á þessu fór hann til að mynda í leynilega ferð til Havana á Kúbu og sagði ráðamönnum þar að ef þeir færu ekki í umfangsmiklar umbætur yrðu þeir beittir miklum þrýstingi.
Þetta var fyrsta ferð Ratcliffe til Moskvu, svo vitað sé. Síðasti yfirmaður CIA sem fór þangað var William Burns en hann fór þangað í nóvember 2021, til að vara Rússa við því að gera innrás í Úkraínu.