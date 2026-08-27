Það vakti undrun einhverra að slökkviðliðsfólki úr röðum Brunavarna Suðurnesja skyldi bregða fyrir í auglýsingu nei-hreyfingarinnar Áfram Ísland á dögunum. Slökkviliðsstjóri segir að í beiðni sem honum barst um að taka upp kynningarefni hafa hvergi verið minnst á að það væri fyrir auglýsingu hreyfingarinnar. Áfram Ísland segir slökkviliðsmennina ekki mótfallna því að vera í auglýsingunni.
Eyþór Rúnar Þórarinsson, slökkviliðsstjóri á Suðurnesjum, segist fyrst hafa heyrt af auglýsingunni þegar blaðamaður hringdi í hann fyrr í dag og spurðist fyrir. Auglýsinguna má sjá í spilaranum hér að neðan:
„Við erum ekkert einhverjir talsmenn já eða nei. Ég held að þetta sé af því að við vorum, sem er reglulegt, beðnir um að taka þátt í auglýsingu eða kynningarefni og sá aðili kynnti sig ekkert sem Áfram Ísland. Það er eina sem mér dettur í hug nýlega. Sem var bara auglýsing um starfsemi Íslendinga, það átti að sýna allar stéttirnar, okkur fannst það sjálfsagt mál. Mér dettur í hug að þetta sé það. Ég hef ekki séð auglýsinguna en ég hef enga heimild til að taka afstöðu í neinum þjóðfélagsmálum,“ segir Eyþór Rúnar.
Þá segir hann að hann hafi flett upp í beiðnum um þátttöku slökkviliðsins í auglýsingum og ekki séð neina beiðni merkta Áfram Ísland. Mögulega ætti hann að athuga betur hvaðan slíkar beiðnir koma og hann skilji vel að ýmsum þyki skjóta skökku við að slökkviliðsmenn birtist í pólitískri auglýsingu.
„Við megum líka ekki setja okkar merki undir eitthvað svona dæmi. Persónulegar skoðanir eru svo bara einmitt það, og ég veit ekkert persónulega skoðun starfsmannsins sem er í auglýsingunni, svo hann er kannski settur í aðstæður sem hann veit ekki af.“
Loks segir Eyþór Rúnar að hann ætli ekki að gera neitt mál úr auglýsingunni. „Ég held að það gefi henni nú bara meira vægi. Fyrir mér er þetta bara smáatriði en það væru góð vinnubrögð hjá næsta manni að rýna betur þegar svona beiðnir koma.
Vísir hafði samband við Andra Stein Hilmarsson, annan tveggja kosningastjóra Áfram Ísland, sem óskaði eftir skriflegri fyrirspurn. Vísir sendi slíka í nokkrum liðum og fékk eftirfarandi svar:
„Áfram Ísland hefur haft samband við slökkviliðsmennina sem koma fyrir í auglýsingunni og þeir eru ekki mótfallnir því að vera í auglýsingunni.“