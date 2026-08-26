Fjöldauppsagnir hjá Reykjavíkurborg munu bitna á viðkvæmustu hópunum að mati fyrrverandi fagstjóra sem telur lítilsvirðingu fólgna í því að tala um annað. Í kvöldfréttum verður rætt við starfsmann sem missti vinnuna í gær og farið yfir málið.
Við verðum í beinni frá fjöldafundi í Austurbæjarbíó þar sem Kristrún Frostadóttir ávarpaði gesti vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar – og í beinni frá fundi sem Átak, félag fólks með þroskaröskun, stendur fyrir um sama málefni. Félagið bauð fulltrúum að mæta þangað og sitja fyrir svörum.
Við sjáum einnig myndir frá hamfaraflóðum í Nepal og verðum í beinni frá Austurlandi þar sem við ræðum við sveitarstjóra Múlaþings um öryggismál á ferðamannastöðum í kjölfar banaslysa í Stuðlagili. Við skoðum einnig nýjan og risastóran leikskóla sem er að rísa í Elliðaárdal og hittum Siggu Beinteins sem syrgir Dolly Parton – líkt og aðdáendur víða um heim.
Í Sportpakkanum hitum við upp fyrir leik Víkings í Evrópudeildinni og heyrum í andstæðingum - sem hlakkar í vegna slæmrar stöðu liðsins.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.