Öryggismál við Stuðlagil hafa verið í brennidepli eftir að ferðamaður lést þegar hann féll ofan í gilið á mánudag. Var það annað banaslysið við gilið á tæplega tveimur árum en sveitarstjóri Múlaþings segir fyrsta viðbragð þegar svona sorglegt mál komi upp vera að hlúa að fólki.
Greint var frá því á mánudag, þann 24. ágúst, að manns væri leitað sem hefði fallið út í Jöklu við Stuðlagil en hann fannst látinn á áttunda tímanum um kvöldið í ánni. Maðurinn var erlendur ferðamaður á fertugsaldri en mikið viðbragð var á vettvangi en um hundrað manns komu að leitinni.
„Það sem við hugsum fyrst um þegar svona harmleikur ber að garði er að reyna að hlúa að fólki,“ sagði Dagmar Ýr Stefánsdóttir sveitarstjóri Múlaþings en rætt var við hana í kvöldfréttatíma Sýnar.
Í spilaranum hér fyrir neðan má horfa á klippuna úr fréttatímanum.
Þá bætti hún einnig við: „Ég veit að hluti af viðbragðinu strax á slysstað var að fá Rauða krossinn á staðinn til að veita fólki áfallahjálp sem varð vitni að slysinu og bara svona vera með þarna í ráðum á meðan leit stóð yfir.“
Því hafi verið fylgt eftir hjá Félagsþjónustu sveitarfélagsins að heyra í bændunum sem búa næst slysstaðnum og fólk látið vita að það geti leitað aðstoðar.
En svo vaknar spurningin: Er öryggismálum þarna ábótavant?
„Það er auðvitað alltaf hægt að gera meira og meira þegar kemur að öryggismálum og þetta er það sem við viljum vera með mikinn fókus á á þessum ferðamannastöðum okkar,“ sagði Dagmar en hafði þó einnig á orði að það væru „mjög margar perlur á Íslandi sem verða alltaf varasamar.“
Það séu brattir klettar og fossar sem fólk komi hingað til að skoða. Sums staðar átti fólk sig ekki á því hversu straumharðar árnar eru.
„Það virðist aldrei vera hægt að gera nóg til þess að forðast það að það verði einhver slys, en að sjálfsögðu viljum við láta gera meira og ég veit að landeigendum er mjög annt um það að standa sig vel og gera allt hvað þeir geta til að koma í veg fyrir frekari slys,“ sagði hún og ítrekaði „það er sameiginlegt markmið okkar allra.“
Aðspurð hvort það væri ekki vænlegast að banna aðgang að gilinu í ljósi atburðanna sagði Dagmar það ekki líklega lausn.
„Við viljum fá ferðamenn í heimsókn til okkar og við viljum sinna þeim vel,“ sagði hún og bætti við „ef við færum að girða staði af og hefta einhvers konar aðgengi þá held ég að við værum farin að vinna svolítið á móti markmiðum okkar.“
Það þurfi að finna leið til þess að tryggja öryggi á vinsælum ferðamannastöðum en um leið leyfa fólki að njóta þessara náttúruperla sem það kemur til að skoða.