Maðurinn sem lést í Stuðlagili sagður pólskur

Karlmaður á fertugsaldri sem lést þegar hann féll út í Jökulsá á Brú í Stuðlagili í vikunni er sagður hafa verið pólskur. Pólskur fjölmiðill greinir frá þessu.
Banaslysið varð um miðjan dag á mánudag. Björgunarsveitir leituðu að manninum með aðstoð þyrlu Landhelgisgæslunnar og fannst líkið þá um kvöldið.
Pólski fjölmiðillinn GPS greinir frá því að maðurinn hafi verið 39 ára gamall Pólverji frá bænum Sroda Wielkopolska um þrjátíu kílómetra suðaustur af Poznan. Hann hafi verið á ferðalagi með hópi vina á Íslandi.
Öryggismál við Stuðlagil hafa verið í brennidepli síðustu daga. Íslenskur leiðsögumaður sem varð vitni að banaslysinu gagnrýndi að fallvarnir og björgunartæki skorti við gilið sem hefur orðið að fjölsóttum ferðamannastað á undanförnum árum.
Innan við tvö ár eru frá því að erlend ferðakona lést þegar hún féll í Stuðlagili.
Öryggismál við Stuðlagil hafa verið í brennidepli eftir að ferðamaður lést þegar hann féll ofan í gilið á mánudag. Var það annað banaslysið við gilið á tæplega tveimur árum en sveitarstjóri Múlaþings segir fyrsta viðbragð þegar svona sorglegt mál komi upp vera að hlúa að fólki.
Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir leiðsögumaður á Austurlandi varð vitni að því í gær þegar ferðamaður drukknaði við Stuðlagil. Hún fer daglega með ferðamenn en segir aðstæður óöruggar og verulega þörf á betri fallvörnum sem og björgunartækjum við gilið. Ferðamaðurinn féll ofan í ána.
Kafarar fundu lík manns, sem féll í Stuðlagil í gærkvöldi, í hyl í Jöklu skömmu eftir að þeir fóru ofan í ána. Lögreglustjórinn á Austurlandi segir gott að maðurinn hafi fundist áður en myrkur skall á.