Innlent

Stungan leiddi til skurðar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Tvær sundlaugar eru í Mosfellsbæ, Lágafellslaug og Varmárlaug.
Tvær sundlaugar eru í Mosfellsbæ, Lágafellslaug og Varmárlaug. Vísir/Vilhelm

Ungur drengur stakk sér til sunds í Mosfellsbæ og rak höfuðið í með þeim afleiðingum að hann hlaut skurð á höfðinu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu brást við tilkynningu um slysið.

Drengurinn var fluttur með sjúkrabíl á bráðamóttökuna til aðhlynningar samkvæmt dagbók lögreglu. 

Tilkynnt var um líkamsárás í Breiðholtinu en um var að ræða minniháttar meiðsli. Hins vegar þurfti að kalla til barnaverndar sökum ungs aldurs gerenda. 

Í Hafnarfirði voru tveir handtkenir fyrir ólöglega dvöl í landinu, annar þeirra var einnig handtekinn fyrir að vinna án atvinnuleyfis. Klukkan fimm síðdegis í dag voru tveir vistaðir í fangageymslu lögreglunnar. 

Töluverð afskipti voru hafð af ökumönnum sem ýmist voru sviptir ökuréttindum eða grunaðir um að aka undir áhrifum fíkniefna.

Lögreglumál Mosfellsbær Reykjavík

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