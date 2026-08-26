Bandaríski fáninn hefur verið dreginn í hálfa stöng fyrir utan sendiráð Bandaríkjanna í Reykjavík til að heiðra minningu Dolly Parton.
Kántrísöngkonan lést í gær á heimili sínu, 80 ára að aldri, eftir skammvinna baráttu við krabbamein.
Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi frá því í gær að bandaríska fánanum yrði flaggað í hálfa stöng við allar opinberar byggingar í Bandaríkjunum henni til heiðurs, frá og með gærkvöldinu, í heila viku.
„Ég fyrirskipa einnig að fáninn skuli dreginn í hálfa stöng, á sama tímabili, í öllum sendiráðum, sendiherrabústöðum, ræðisskrifstofum og öðrum starfsstöðvum Bandaríkjanna erlendis, þar á meðal öllum hernaðarmannvirkjum, herskipum og flotastöðvum,“ segir Trump í yfirlýsingu á vef Hvíta hússins.
Bandaríska söngkonan Dolly Parton er látin 80 ára gömul. Hún lést í dag á heimili sínu í Nashville í Tennessee í Bandaríkjunum.