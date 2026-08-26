Innlent

Flaggað í hálfa stöng í banda­ríska sendi­ráðinu

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Flaggað verður í hálfa stöng við allar opinberar byggingar Bandaríkjanna, bæði innlendar og á erlendri grundu, til sólseturs þann 1. september næstkomandi. 
Flaggað verður í hálfa stöng við allar opinberar byggingar Bandaríkjanna, bæði innlendar og á erlendri grundu, til sólseturs þann 1. september næstkomandi.  Vísir/Bjarni

Bandaríski fáninn hefur verið dreginn í hálfa stöng fyrir utan sendiráð Bandaríkjanna í Reykjavík til að heiðra minningu Dolly Parton.

Kántrísöngkonan lést í gær á heimili sínu, 80 ára að aldri, eftir skammvinna baráttu við krabbamein.

Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi frá því í gær að bandaríska fánanum yrði flaggað í hálfa stöng við allar opinberar byggingar í Bandaríkjunum henni til heiðurs, frá og með gærkvöldinu, í heila viku.

Í dag var bandaríski fáninn dreginn í hálfa stöng fyrir utan sendiráð Bandaríkjanna á Engjateigi í Reykjavík. Vísir/Bjarni

„Ég fyrirskipa einnig að fáninn skuli dreginn í hálfa stöng, á sama tímabili, í öllum sendiráðum, sendiherrabústöðum, ræðisskrifstofum og öðrum starfsstöðvum Bandaríkjanna erlendis, þar á meðal öllum hernaðarmannvirkjum, herskipum og flotastöðvum,“ segir Trump í yfirlýsingu á vef Hvíta hússins. 

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