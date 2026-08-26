Forsætisráðherra ávarpaði gesti á svokölluðum „lýðræðisfögnuði“ en þar lagði hún mikla áherslu á að það ætti að treysta því að þjóðin viti sínu viti. Undanfarið hafi málflutningur tengdur slagorðinu Já til að sjá snúist um að það sé markaðsbrella en það, líkt og annar málflutningur nei-ara, byggi á sömu forsendunni: um að þjóðin geti bara ekki skilið þetta mál — og geti bara ekki verið fær um að taka svona ákvörðun með þjóðaratkvæði.
Nú þegar aðeins eru þrír dagar til stefnu og kosningabaráttur beggja hliða að ná hámarki hafa verið haldnir ýmsir fundir, pallborð og kappræður en Kristrún Frostadóttir var einn ræðumanna á fundi í Austurbæjarbíói sem bar yfirskriftina „Þjóðin ræður“ klukkan 17:30 í dag.
Ræða hennar, sem í tilkynningu var kölluð lokaskilaboð, endurspeglaði þessi orð en hún kom ítrekað inn á það að allar tilraunir til að rugla fólk í ríminu hafi verið afgreiddar með almennri skynsemi.
Hún tók dæmi um málflutning þar sem ýjað sé að því að landsmenn séu auðtrúa og óskynsamir. Það sé sagt að verið sé að blekkja þjóðina með áróðri og að „Já til að sjá“ sé ekki gild afstaða fjölda fólks heldur einungis sniðug brella og fólkið í landinu láti blekkjast.
Upptaka af ræðu Kristrúnar mun birtast hér fyrir neðan eftir skamma stund.
„Takið eftir að allur þessi málflutningur byggir á sömu forsendunni: um að þjóðin geti bara ekki skilið þetta mál — og geti bara ekki verið fær um að taka svona ákvörðun með þjóðaratkvæði,“ segir hún og bætir við að „því miður — þá hafa helstu foringjar Nei-liða fallið í þessa gryfju. En það afhjúpar ekkert nema þeirra eigin viðhorf til fólksins í landinu.“
Kristrún segist sjálf horfa á málið með allt öðrum hætti:
„Ég veit að þjóðin er vitur og vel af Guði gerð. Fólkið veit hvað það vill — hvort sem það hlustar meira á hjartað í sér eða magann eða brýtur heilann til að komast að sinni réttu og lýðræðislegu niðurstöðu.“
Að því sögðu þá sé henni fyllilega ljóst að það sé ekkert sjálfsagt við það að hefja viðræður á ný við Evrópusambandið á þessum tímapunkti. Rétt eins og hún hefur áður sagt hafði hún orð á því að sama hvernig niðurstaðan verður heiti hún því að virða, treysta og vinna með hana.
Þá hvatti hún forystufólk stjórnarandstöðunnar á Alþingi til að gera slíkt hið sama og „kveða skýrt að orði um að niðurstaða kosninganna verði virt og henni fylgt, af virðingu við lýðræðið og fólkið í landinu.“
Þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram þann 29. ágúst. Fylgst verður með nýjustu tíðindum í aðdraganda atkvæðagreiðslu í Evrópuvaktinni hér að neðan.
Í nýjustu könnun Maskínu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið dregur saman milli fylkinga en fulltrúar já og nei-hreyfinga sammælast um það í Pallborði að það verði mjótt á munum. Forsætisráðherra sagði ómögulegt að segja til um það hvernig niðurstaðan verði á laugardag en ríkisstjórnin muni virða hana hvernig sem fari.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra telur að deilur sem upp komi í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu sem þjóðin standi frammi fyrir þann 29. ágúst séu ekki af því tagi að landsmenn láti tilfinningarnar bera sig ofurliði. Þvert á móti sé tilfinningahiti fólks almennt minni en gengur og gerist í kosningum.