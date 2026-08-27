Deildarmyrkvi sést á tungli frá Íslandi í nótt. Hann verður í hámarki á fimmta tímanum í nótt og er veðurútlit sagt ágætt fyrir hluta landsins að minnsta kosti.
Jörðin byrjar að varpa skugga á tunglið upp úr klukkan hálf þrjú aðfararnótt föstudagsins 28. ágúst, að því er kemur fram á vefsíðunni Iceland at Night.
Þegar myrkvinn nær hámarki sínu klukkan 4:12 í nótt verða 93 prósent af þvermáli tunglsins innan alskugga jarðar. Tunglið verður þá áberandi rauðleitt. Aðeins nyrsti hluti tunglsins verður utan skuggans. Deildarmyrkvanum lýkur svo klukkan 5:52 í fyrramálið.
Tunglmyrkvinn verður tveimur vikum eftir almyrkva á sólu sem sást frá Íslandi. Rigning og ský drógu aðeins úr sjónarspilinu þá, að minnsta kosti á suðvestanverðu landinu. Horfurnar eru nokkuð betri fyrir tunglmyrkvann.
„Veðurútlit er fínt fyrir hluta landsins. Ekki þarf að nota nein sjóntæki til að sjá tunglmyrkvann,“ segir Sævar Helgi Bragason, vísindamiðlari og einn stjórnenda Iceland at Night í tilkynningu.
Síðast sást deildarmyrkvi á tungli frá Íslandi 28. ágúst árið 2025 og næst gerist það 12. janúar 2028. Næsti almyrkvi á tungli verður 31. desember 2028.
Tunglmyrkvar eiga sér stað þegar tunglið gengur inn í skuggann sem jörðin varpar út í geim. Öll sólsetur og sólarupprás jarðar valda roðanum á tunglinu við myrkva sem þennan. Sólarljós skín í gegnum lofthjúp jarðar sem dreifir bláu ljósi en rautt, appelsínugult og gult ljós berst í gegn og lýsir upp tunglið.