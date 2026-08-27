Beint streymi frá opnum fundi Já til að sjá

SJÁ, hreyfing þeirra sem vilja segja „Já til að sjá“, heldur opinn viðburð í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst. Fundurinn fer fram klukkan 17:00 í dag í Tónabíói, Skipholti 33, og er öllum boðið að kíkja við en einnig verður hægt að fylgjast með streymi á Vísi.
Þetta er meðal þess sem fram kemur í tilkynningu um fundinn en þar segir einnig að markmið viðburðarins sé að „fá jákvætt og áhugasamt fólk saman, eiga góða stund og hlusta á breiðan hóp talsmanna segja frá sínum sjónarhornum á málinu.“ Þar verði lögð áhersla á létta og skemmtilega stemningu.
SJÁ var stofnað af Berglindi Guðmundsdóttur hjúkrunarfræðingi, Jónasi Hagan, fjárfesti og atvinnurekanda, og Hjálmari Vilhjálmssyni, framkvæmdastjóra.
Ræðumenn eru þau Halldór Emil Unnarsson, grunnskólanemi og formaður NFG, Margrét Kristmannsdóttir, framkvæmdastjóri PFAFF, Hjálmar Gíslason, framkvæmdastjóri GRID, Ingibjörg Rósa Björnsdóttir, sjálfstætt starfandi og Jónas Hagan, stjórnarformaður SJÁ.
Hákon Örn Helgason, sviðslistamaður, grínisti og handritshöfundur, er fundarstjóri.
Hægt verður að fylgjast með fundinum í streymi hér að neðan:
Stofnfundur samtaka fólks sem hyggst greiða atkvæði með framhaldi aðildarviðræðna við Evrópusambandið, SJÁ, verður haldinn í dag. Samtökin sameinist um að segja „já“ til að „sjá samning“.