Nýr leikskóli með pláss fyrir yfir hundrað börn hefur sprottið upp með undraverðum hraða í Elliðaárdal. Verktaki afhendir borginni hann á næstu vikum. Vonast er til að hægt sé að hefja starfsemi þar sem allra fyrst.
Nánast fullbúin bygging er risin við Rafstöðvarveg í Elliðaárdal sem mun hýsa sjö deilda leikskóla fyrir 120 börn. Á tæpum mánuði hefur svæðið umturnast líkt og sjá má í klippunni hér fyrir neðan.
Í spilaranum hér fyrir neðan er hægt að horfa á klippuna úr kvöldfréttum Sýnar.
Húsnæðið er byggt af Laka ehf. í samstarfi við pólska fyrirtækið Nuconic. Húsið er byggt í einingum sem voru settar saman um síðustu mánaðamót. Gert er ráð fyrir að húsið verði fullbúið að innan og utan eftir sex vikur.
„Það er allt til alls hérna. Þetta eru einingahús sem eru byggð innandyra og flutt hingað. Þannig þær eru byggðar við bestu aðstæður,“ segir Sigrún Ásta Einarsdóttir, formaður leikskóla- og daggæsluráðs Reykjavíkurborgar.
Húsið verður í eigu byggingaraðilans sem leigir það til Reykjavíkurborgar. Sigrún segir erfitt að giska á hvenær starfsemi hefjist í húsinu en eftir á að útbúa útisvæðið. Vonandi verði hægt að hafa samband við foreldra með börn á biðlista sem fyrst.
„Þetta er frábær staðsetning fyrir austurhluta borgarinnar. Það er fjöldi fólks sem fer til vinnu um Ártúnsbrekkuna og getur komið hér við í leiðinni. Það er mikil uppbygging á Höfða þannig að leikskólinn mun sinna því hverfi og fólk í Bryggjuhverfinu mun eiga greiða leið hingað,“ segir Sigrún Ásta.
Litríkir stálbitar á efri hæð hússins vekja mikla athygli þegar ekið er fram hjá en þar verða hálfyfirbyggðar leiksvalir fyrir börnin.
„Mér finnst rosalega mikilvægt að byggingin gefi hlýtt viðmót þegar fólk er að koma í Elliðaárdalinn. Maður vill reyna að halda í þá upplifun,“ segir Hulda Jónsdóttir hjá arkitektastofunni Hjark en hún hannaði húsið.