Borac - Víkingur 3-1 | Evrópuþátttöku Víkinga lokið

Ekkert verður af því að íslenskt lið leiki í aðalkeppni Sambandsdeildar Evrópu fjórða árið í röð eftir að Víkingur tapaði fyrir Borac Banja Luka, 3-1, í seinni leik liðanna í umspili í Bosníu í kvöld. Bosnísku meistararnir unnu einvígið, 6-2 samanlagt.
Staða Víkings var erfið eftir 1-3 tap í fyrri leiknum í Víkinni. Íslandsmeistararnir leiddu í hálfleik í kvöld, 1-0, en í seinni hálfleik voru Bosníumennirnir mun sterkari, skoruðu þrjú mörk og tryggðu sér farseðilinn í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar.
Nánar verður fjallað um leikinn síðar í kvöld.