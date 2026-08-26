Dönsk landsliðsstjarna dæmd

Allan Lund Nielsen, fyrrverandi leikmaður danska landsliðsins og Tottenham, hefur verið dæmdur fyrir að svíkja peninga undan skatti. Nielsen átti digra sjóði í aflandsfélagi í Panama.
Frá þessu er á miðlum DR núna í morgun en Nielsen hefur verið dæmdur til þess að greiða rúmar 5.5 milljónir danskra króna, því sem nemur rúmum 104 milljónum íslenskra króna, til danskra skattyfirvalda.
Nielsen ætlar sér að áfrýja dómnum en í honum segir að danski landsliðsmaðurinn fyrrverandi hafi verið með um 18.7 milljónir danskra króna í aflandsfélaginu á Panama, eða því sem nemur rúmum 354 milljónum íslenskra króna. Eignir sem hann hefði átt að greiða skatt af í Danmörku.
Málið á rætur sínar að rekja í Panamaskjölunum. En birting um ellefu milljón skjala með fjárhagsupplýsingum ríkra og valdamikilla einstaklinga víðs vegar að úr heiminum árið 2016 vörpuðu ljósi á hvernig þeir komu eignum undan yfirvöldum heima fyrir í aflandsfélögum í skattaparadísum eins og Panama og Jómfrúareyjum.
Panamaskjölin höfðu meðal annars víðtæk áhrif hér heima á Íslandi og Ríkisstjórn Íslands á þeim tíma féll eftir að kom í ljós að þáverandi forsætisráðherra, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og kona hans hefðu átt aflandsfélag á eyjunni Tortóla sem Mossack Fonseca útvegaði.
Panamaskjölin teygðu einnig anga sína inn í danskt samfélag. Nafn Allan Lund Nielsen birtist þar meðal annars í tengslum við félagið Bight Inc.
Allan er nú 55 ára gamall en á sínum knattspyrnuferli spilaði hann með liðum á borð við FC Kaupmannahöfn, Bröndby, Tottenham, Wolves og Watford. Þá lék hann 44 A-landsleiki fyrir danska landsliðið og skoraði í þeim leikjum 7 mörk. Alls fór Nielsen á þrjú stórmót með danska landsliðinu, EM árin 1996 og 2000 sem og HM árið 1998. Hann lagði knattspyrnuskóna á hilluna árið 2004.