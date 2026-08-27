Freyr valinn bestur: „Í byrjun mánaðarins var ég ekki með vinnu“

Freyr Alexandersson hefur verið valinn besti þjálfari júlímánaðar í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta eftir stórkostlega byrjun sína með Rosenborg. Einn lærisveina hans segir hann hafa fært leikmönnum og stuðningsmönnum gleði á nýjan leik.
Undir stjórn Freys vann Rosenborg alla þrjá leiki sína í júlí svo mánuðurinn hefði ekki getað heppnast betur. Þó að liðið hafi tapað naumlega gegn Brann, félaginu sem rak Frey fyrr í sumar, í byrjun ágúst þá hefur ágústmánuður líka verið góður hjá Rosenborg sem vann frábæran 2-1 sigur á meisturum Viking í síðasta deildarleik.
„Við erum með þjálfara sem hefur kynnt okkur fyrir þungarokksfótbolta og fært mörgum leikmönnum og stuðningsfólki gleði á nýjan leik,“ sagði Adrian Pereira, leikmaður Rosenborg, áður en hann veitti honum „afar verðskuldaða“ viðurkenningu vegna vals dómnefndar TV2 og Norsks toppfótbolta.
Freyr þakkaði fyrir sig og sagði:
„Þetta sýnir bara hve hratt hlutirnir geta breyst í fótbolta. Í byrjun mánaðarins [júlí] var ég ekki með vinnu.
Ég veit ekki hvað mér finnst um svona verðlaun í hreinskilni sagt en ég tek þeim og þau hafa algjörlega ekkert með mig að gera heldur okkur. Takk!“
Freyr afhenti líka einum af leikmönnum sínum viðurkenningu sem besti ungi leikmaðurinn í júlí. Það er Amin Chiakha sem verið hefur sjóðheitur og skorað í öllum sex deildarleikjunum undir stjórn Freys, alls sjö mörk, og átt tvær stoðsendingar.
Freyr kvaðst sérstaklega ánægður með orkuna í Chiakha sem sýndi sig í því að hann væri að skora mörk í uppbótartíma. Þessi tvítugi Alsíringur var að láni hjá Rosenborg en er núna búinn að skipta alveg yfir til félagsins, frá FC Kaupmannahöfn, og hefur Alfreð Finnbogason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Rosenborg, fengið hrós fyrir að landa kappanum.