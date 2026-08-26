Savinho skoraði í sínum fyrsta leik

Fjórir leikir fóru fram í annarri umferð enska deildabikarsins í kvöld þar sem Tottenham, Newcastle og Everton tryggðu sér sæti í þriðju umferð. Bradford City og Burnley þurftu að grípa til vítaspyrnukeppni eftir markalausan leik.
Tottenham 5-1 Charlton
Tottenham átti ekki í miklum vandræðum með Charlton á heimavelli og vann öruggan 5-1 sigur. Brasilíumaðurinn Savinho skoraði eitt og lagði upp eitt mark í sínum fyrsta leik með Tottenham en hann kom til liðsins á dögunum frá Manchester City. Tottenham var með yfirhöndina allan leikinn og tryggði sér þægilegt sæti í þriðju umferð.
Newcastle 3-2 West Brom
Newcastle þurfti að hafa töluvert fyrir sínum sigri gegn West Brom en vann að lokum 3-2.
Isaac Price kom gestunum yfir á 19. mínútu með glæsilegu aukaspyrnumarki. Newcastle jafnaði fyrir hlé þegar Chris Mepham varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark.
Harvey Barnes tók síðan yfir leikinn eftir hlé og kom Newcastle yfir á 48. mínútu. Price jafnaði aftur úr vítaspyrnu á 78. mínútu en Barnes tryggði Newcastle sigurinn með sínu öðru marki á 82. mínútu, niðurstaðan 3-2 sigur.
Preston 0-4 Everton
Everton átti ekki í miklum vandræðum með Preston og vann sannfærandi 4-0 sigur.
Bradford City 0-0 Burnley – Bradford vann í vítaspyrnukeppni
Bradford City og Burnley skoruðu ekki mark í 90 mínútur og þurfti því að grípa til vítaspyrnukeppni. Sú vítaspyrnukeppni fór 4-2 fyrir Bradford sem er komið áfram í næstu umferð.
Bradford, sem leikur í ensku c-deildinni, stóð vel gegn Burnley sem er leikur í ensku b-deildinni og sló þá út.