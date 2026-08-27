Fyrstir til að fara alla leið án þess að vinna leik

Tómas Bent Magnússon og félagar í skoska liðinu Hearts urðu í gær fyrstir til að komast í lokakeppni Sambandsdeildarinnar án þess að vinna leik á leiðinni þangað.
Hearts spilaði sex Evrópuleiki í sumar, vann engan þeirra en tryggði sér sæti í Sambandsdeildinni með sigri í vítakeppni gegn Rapid Vín í gærkvöld.
Tómas Bent Magnússon kom inn af varamannabekk Hearts snemma í leiknum en átti síðan eftir að fá rautt spjald.
Hearts hafnaði í 2. sæti skosku deildarinnar á síðasta tímabili og hóf því leik í fyrstu umferð undankeppni Meistaradeildarinnar í sumar.
Þar tapaði liðið 4-0 á útivelli og 0-2 á heimavelli gegn Sturm Graz. Þá datt Hearts niður í aðra umferð undankeppni Evrópudeildarinnar, en tapaði 6-1 gegn Benfica í fyrri leiknum og gerði svo 1-1 jafntefli í seinni leiknum.
Hearts mætti svo Rapid Vín í umspili Sambandsdeildarinnar. Fyrri leiknum á Tynecastle leikvanginum lauk með 2-2 jafntefli. Sagan endurtók sig í Vín í gærkvöld, leiknum lauk með 1-1 jafntefli og 2-2 jafntefli varð niðurstaðan eftir framlengingu.
Markmaðurinn Beau Reus reyndist hetja Hearts í vítakeppninni en hann varði tvö víti og sá til þess að Hearts komst í Sambandsdeildina, þrátt fyrir að hafa tapað fjórum leikjum, gert tvö jafntefli og ekki unnið leik á leiðinni.