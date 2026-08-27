Fótbolti

Fyrstir til að fara alla leið án þess að vinna leik

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Markmaðurinn Beau Reus varði tvö víti og tryggði Hearts áfram.
Markmaðurinn Beau Reus varði tvö víti og tryggði Hearts áfram. Christian Bruna/Getty Images

Tómas Bent Magnússon og félagar í skoska liðinu Hearts urðu í gær fyrstir til að komast í lokakeppni Sambandsdeildarinnar án þess að vinna leik á leiðinni þangað.

Hearts spilaði sex Evrópuleiki í sumar, vann engan þeirra en tryggði sér sæti í Sambandsdeildinni með sigri í vítakeppni gegn Rapid Vín í gærkvöld. 

Tómas Bent Magnússon kom inn af varamannabekk Hearts snemma í leiknum en átti síðan eftir að fá rautt spjald.

Hearts hafnaði í 2. sæti skosku deildarinnar á síðasta tímabili og hóf því leik í fyrstu umferð undankeppni Meistaradeildarinnar í sumar. 

Þar tapaði liðið 4-0 á útivelli og 0-2 á heimavelli gegn Sturm Graz. Þá datt Hearts niður í aðra umferð undankeppni Evrópudeildarinnar, en tapaði 6-1 gegn Benfica í fyrri leiknum og gerði svo 1-1 jafntefli í seinni leiknum.

Hearts mætti svo Rapid Vín í umspili Sambandsdeildarinnar. Fyrri leiknum á Tynecastle leikvanginum lauk með 2-2 jafntefli. Sagan endurtók sig í Vín í gærkvöld, leiknum lauk með 1-1 jafntefli og 2-2 jafntefli varð niðurstaðan eftir framlengingu.

Markmaðurinn Beau Reus reyndist hetja Hearts í vítakeppninni en hann varði tvö víti og sá til þess að Hearts komst í Sambandsdeildina, þrátt fyrir að hafa tapað fjórum leikjum, gert tvö jafntefli og ekki unnið leik á leiðinni.

Sambandsdeild Evrópu Skoski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið