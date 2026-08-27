Snýr aftur til uppeldisfélagsins frítt

Ander Herrera, fyrrverandi leikmaður Manchester United og PSG, hefur ákveðið að fara til uppeldisfélagsins síns, Real Zaragoza á Spáni. Hann þarf ekki á launum að halda og ætlar að gefa þau aftur til félagsins.
Ander Herrera spilaði síðast með Boca Juniors í Argentínu en hefur nú snúið aftur á sína heimahaga þar sem hann ætlar að klára ferilinn. Hann hefur verið aðdáandi Real Zaragoza frá blautu barnsbeini en félaginu hefur ekki farnast vel síðustu ár.
Þegar Herrera spilaði sína fyrstu leiki fyrir félagið var það í spænsku úrvalsdeildinni en tveimur árum eftir að hann fór frá félaginu var það dottið niður í B-deild Spánar. Real Zaragoza náði ekki að komast aftur upp í efstu deildina og endaði hvert tímabilið á fætur öðru neðar.
Ander Herrera er líklegast að ganga til liðs við félagið á einum erfiðasta tíma félagsins en liðið er nú í spænsku C-deildinni. Herrera hefur því verk að vinna til að reyna að fá félagið til að enda ofar í deildinni.
Í viðtali við BBC Sport segist Herrera vera ánægður með að vera kominn aftur heim.
„Þetta er staðurinn þar sem ég ólst upp, staðurinn sem gaf mér fyrsta tækifæri til að vera atvinnumaður. Ég vil nota gæðin mín, reynsluna mína og ástríðuna mína til að koma liðinu aftur á þann stað sem það á skilið að vera á.“
Félagið er í fjárhagsvandræðum og var Herrera tilbúinn að spila fyrir það frítt. Hann er búinn að eiga farsælan feril og hefur hugsað vel um sína peninga.
„Ég er ekki að hugsa um peninga eða samninga. Ég er að gefa sjálfum mér gjöf, að fá að klæða mig í treyjuna. Mig langar að hjálpa félaginu mínu, liðinu mínu og borginni minni.“
Herrera byrjaði að vera aðdáandi félagsins þar sem pabbi hans var leikmaður liðsins. Þegar hann hætti svo sem leikmaður þá varð hann þjálfari liðsins. Hann hefur ekki ákveðið hvort að Ander Herrera feti í fótspor föður síns en hann útilokar það ekki.