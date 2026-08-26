Átta meðlimir einnar fjölskyldu voru skotnir til bana þegar þeir komu saman til að borða á sunnudagskvöldið. Fjögur börn eru meðal hinna látnu en fjölskyldan hafði komið saman á kvöldverði í Montana í Bandaríkjunum þegar maðurinn gekk inn á heimili foreldra sinna, sem höfðu beðið hann um að flytja út, og hóf skothríð.
Hann kveikti síðan í húsinu og svipti sig lífi.
Blaðamaður AP fréttaveitunnar ræddi við mann sem missti tvö börn og fyrrverandi eiginkonu í árásinni. Hann sagði að hinn 44 ára gamli Alan Smith hefði framið ódæðið.
Það var eftir að foreldrar hans báðu hann um að flytja af heimili þeirra. Hann fór en sneri aftur á sunnudagskvöld með skotvopn. Þar myrti hann meðlimi fjögurra kynslóða úr fjölskyldunni, allt frá konu á tíræðisaldri niður í sjö ára stúlku.
Því næst kveikti Smith í húsinu.
Lögregluþjónar eru sagðir hafa verið fljótir á vettvang og heyrðu þeir skothvelli fyrir aftan húsið, skömmu áður en eldurinn blossaði upp. Smith reyndi að flýja en svipti sig lífi þegar lögregluþjónar reyndu að stöðva hann.
Húsið brann til grunna.
Brad Ireland átti tvö börn með Megan Ghekiere, sem var systir Smiths. Hann segir að Smith hafi flutt inn á foreldra sína fyrir nokkrum árum en þau hafi fyrir nokkrum vikum sagt honum að flytja út. Hann mætti þó heim til foreldra sinna á sunnudaginn og myrti ömmu sína, foreldra, systur sína og fjögur börn.
Ireland segir að margir hafi lýst yfir áhyggjum vegna hegðunar Smiths í gegnum árin en enginn hafi hlustað. Hann lýsir morðingjanum sem atvinnulausum einsetumanni sem hafi varið nánast öllum sínum tíma í tölvunni.
Adam Ghekiere, sem kvæntist Megan fyrir nokkrum árum, segir að fjölskyldan hafi yfirleitt komið saman á föstudagskvöldum og snætt saman. Það hafi þó ekki gengið eftir á föstudaginn og því hafi kvöldverðurinn verið á sunnudaginn. Adam var þá í vinnunni og segir hann að Smith hafi líklega ekki búist við því að öll börnin yrðu í húsinu.
Það var Charlotte, tólf ára dóttir Ghekiere, sem hringdi á neyðarlínuna þegar Smith hóf skothríðina.
Hér má sjá sjónvarpsfrétt NBC í Montana.
AP fréttaveitan segir þetta 22. skiptið á árinu þar sem fjöldamorð er framið með skotvopni í Bandaríkjunum og það mannskæðasta frá því í apríl, þegar maður í Louisiana skaut átta börn, þar af sjö sem hann átti sjálfur, og særði eiginkonu sína og aðra konu.
Af þessum 22 fjöldamorðum eiga að minnsta kosti fimmtán rætur í heimiliserjum og ofbeldi.
Glæpafræðingur sem rætt var við segir það hlutfall töluvert hærra en gengur og gerist. Undanfarin ár hafi mátt rekja um helming fjöldamorða í Bandaríkjunum til heimiliserja.