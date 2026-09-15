Karlmaður frá Dóminíska lýðveldinu var ákærður í sumar fyrir að hafa skipulagt tvo smyglleiðangra frá Spáni til Íslands, annars vegar í gegnum Þýskaland og hins vegar í gegnum Sviss. Burðardýr í málunum hafa þegar hlotið þriggja ára og 21 mánaða dóma fyrir smyglið. Maðurinn var einn 24 handtekinna í umfangsmikilli aðgerð fjölþjóðlegs lögregluliðs.
Greint var frá því þann 10. febrúar síðastliðinn að alþjóðleg glæpasamtök sem stóðu að flutningi kókaíns frá Suður-Ameríku til Íslands hefðu verið leyst upp. Samtökin hefðu notað burðardýr til að flytja efnin. Lögregla í Litháen, Spáni og Íslandi hefði unnið með Evrópulögreglunni við rannsókn málsins óslitið í eitt ár og ráðist í handtökur og húsleit á fjölda staða þann 4. febrúar í samræmdum aðgerðum.
Alls hefðu 24 verið handteknir, þar af 11 á Íslandi og íslenskir ríkisborgarar væru þar á meðal. Talið væri að brotahópurinn hefði hagnast um fjórar milljónir evra með stórfelldu smygli eða um sex hundruð milljónir króna.
Að neðan má sjá myndskeið frá Evrópulögreglunni þar sem menn eru handteknir, færðir í járn og hald lagt á mikið magn kókaíns.
Landsréttur hefur nú birt gæsluvarðhaldsúrskurð yfir einum þeirra sem handteknir voru á Spáni í tengslum við málið. Úrskurðurinn var kveðinn upp þann 30. júlí síðastliðinn og gilti til 24. ágúst.
Í honum segir að hinn handtekni hefði breytt nafni sínu á meðan málið var til rannsóknar. Ákæra hefði verið gefin út á hendur honum þann 27. júlí, fyrir að hafa í tvígang staðið að skipulagningu og framkvæmd innflutnings fíkniefna hingað til landsfrá Spáni.
Í ákæru á hendur manninum, sem Vísir hefur undir höndum, segir að hann heiti Eramis Ramon Goris German en sé einnig þekktur undir nafninu Dicson Goris German. Hann sé ríkisborgari Dóminíska lýðveldisins, með dvalarstað í fangelsinu Litla-Hrauni.
Hann sé í fyrsta lagi ákærður fyrir stórfellt fikniefnalagabrot, með því að hafa staðið að skipulagningu og framkvæmd innflutnings á 3,4 kílóum af kókaíni, með styrkleika 66 til 82 prósent, ætluðu til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni.
Eduardo Aguilera Del Valle og Maria Estrella Jimenez Barrull hafi flutt efnin hingað til lands 16. ágúst 2025 sem farþegar með flugi frá Berlín í Þýskalandi til Keflavíkurflugvallar, falin í ferðatöskum.
Líkt og Vísir greindi frá á sínum tíma voru þau Eduardo og Maria dæmd til þriggja ára fangelsisvistar í október í fyrra fyrir að smygla efnunum.
Í ákærunni segir að Goris German hafi afhent þeim Eduardo og Maria töskurnar með fíkniefnunum á Spáni, skipulagt ferð þeirra hingað til lands og gefið þeim fyrirmæli varðandi flutninginn.
Þá segir í ákærunni að hann sé ákærður fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot, með því að hafa staðið að skipulagningu og framkvæmd innflutnings á tveimur kílóum af kókaíni, með styrkleika 74 til 75 prósent, ætluðu til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni sem kona flutti hingað til lands 4. september 2025 sem farþegi með flugi frá Zurich í Sviss til Keflavíkurflugvallar, falin í farangurstösku.
Hann hafi einnig afhent konunni töskuna með fíkniefnunum á Spáni, skipulagt ferð hennar hingað til lands og gefið henni fyrirmæli varðandi flutninginn.