Chelsea og Notthingham Forest hafa komist að munnlegu samkomulagi um kaupverð á Liam Delap sem hefur verið settur út í kuldann hjá Chelsea.
Delap gekk í raðir Chelsea síðasta sumar frá Ipswich en Lundúnaliðið nýtti sér klásúlu í samningi Delap og greiddi fyrir hann 30 milljónir punda. Hann skoraði aðeins eitt mark í 28 leikjum og hefur ekki æft með aðalliðinu í aðdraganda tímabilsins.
Þrátt fyrir þessa takmörkuðu frammistöðu virðast forsvarsmenn Forest vera tilbúnir að borga 20 milljónum meira fyrir Delap en Chelsea gerði fyrir ári síðan og slá þá um leið met félagsins yfir dýrustu kaup en liðið greiddi 37,5 milljónir fyrir Omari Hutchinson fyrir ári síðan.
Kaupin eru ekki endanlega í höfn en það virðist þó fátt stoppa þau úr þessu og aðeins formsatriði eftir. Forest mun greiða 45 milljónir punda út í hönd og aðrar fimm til viðbótar þegar fram líða stundir.
🚨🌳 BREAKING: Nottingham Forest reach verbal agreement to sign Liam Delap from Chelsea, here we go!Fee around £45m as @JPercyTelegraph reported, medical booked and #NFFC ready to proceed with formal steps.Delap said yes to Forest project after speaking to Oliver Glasner. pic.twitter.com/KImPuy63q5— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026
🚨🌳 BREAKING: Nottingham Forest reach verbal agreement to sign Liam Delap from Chelsea, here we go!Fee around £45m as @JPercyTelegraph reported, medical booked and #NFFC ready to proceed with formal steps.Delap said yes to Forest project after speaking to Oliver Glasner. pic.twitter.com/KImPuy63q5