Um tuttugu og fimm mínútum áður en lögreglunni í nágrenni Fagersta barst tilkynning um að maður hefði ráðist á nemendur í Brinell-skólanum með sverð að vopni var mynd af sverði birt á TikTok-aðgangi. Aðgangurinn tengist undirmenningu á netinu sem snýst um dýrkun á fjöldamorðingjum og þeim sem gera skólaárásir.
Þetta kemur fram á fjölda mismunandi staðarmiðla í Svíþjóð en í umfjöllun SVT Nyheder segir að ekki hafi tekist að bendla aðganginn með óyggjandi hætti við hinn átján ára gamla Liam Nebel, sem nú situr í gæsluvarðhaldi grunaður um morð og morðtilraun.
Það sé þó staðfest að aðgangurinn hafi verið virkur í TCC, sem er skammstöfun á True Crime Community, en það er sem fyrr segir undirmenning sem snýst um dýrkun á fjöldamorðingjum og þeim sem gera skólaárásir.
Áður en aðganginum var lokað á föstudag hafi hann verið með ríflega þrjú þúsund og sjö hundruð fylgjendur, yfir hálfa milljón áhorfa á myndbönd og um fimmtíu þúsund „like“.
Þar höfðu verið birt 17 svokölluð „edit“ – stutt myndskeið, aðallega gervigreindarmyndbönd sem sýna ofbeldismenn dansa. Fjórum aðgöngum með svipuðum notendanöfnum hafði verið eytt frá því í upphafi maímánaðar.
Eftir árásina hafi aðrir TCC-notendur hafist handa við að birta sín eigin myndbönd sem eiga að sýna gerandann, þar sem hann sést dansa á meðan talan -1 birtist, sem er vísun í morðið á 17 ára stúlkunni sem lést í árásinni.
Í straumi eins aðgangsins skrifa notendur athugasemdir eins og „til hamingju maður“ og í athugasemdakerfi Tiktok lýsa sumir yfir undrun.
„Ég er í sjokki yfir því að hann hafi látið af því verða að framkvæma árásina,“ skrifar einn TikTok-notandi en aðrir gera grín að eiganda aðgangsins. „Hann fékk bara -1.“