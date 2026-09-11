Minnst 44 slasast og ein í lífshættu eftir lestarslys í Frakklandi Eiður Þór Árnason skrifar 11. september 2026 22:47 Lestarteinar í Frakklandi. Ljósmyndin kemur úr safni. Epa/GUILLAUME HORCAJUELO Minnst 44 hafa slasast og þar af einn alvarlega eftir að farþegalest fór út af sporinu í norðurhluta Frakklands í kvöld. Þetta segja yfirvöld á svæðinu en átján ára gömul kona er í lífshættu og var flutt með þyrlu á sjúkrahús. Philippe Tabarot, samgönguráðherra Frakklands, segir að 180 farþegar hafi verið um borð í lestinni sem var á leið milli borganna Rúðu og Caen í Normandí. Breska ríkisútvarpið greinir frá þessu. Þá hafi 140 slökkviliðsmenn og aðrir viðbragðsaðilar verið sendir á slysstað sem sé nærri Cléon, rétt sunnan við Rúðu. Ekki liggur fyrir hvers vegna lestin fór út af sporinu að svo stöddu. Yfirvöld á svæðinu virkjuðu fjöldaslysaáætlun eftir að slysið átti sér stað skömmu fyrir klukkan 18:00 að íslenskum tíma. Birtar hafa verið ljósmyndir sem sýna farþega yfirgefa lestina eftir að hún fór út af sporinu. Þrír lestarvagnar fóru á hliðina, að sögn franskra fjölmiðla. SNCF, ríkisjárnbrautarfyrirtæki Frakklands, tilkynnti að „verulegar truflanir“ væru á ferðum um svæðið. Notast yrði við rútur til að flytja farþega í staðinn. Frakkland Samgönguslys Mest lesið Lét lífið á Keflavíkurflugvelli Innlent Enn þykknar upp hjá SÁÁ Innlent Systir Haraldar er látin Erlent Kourani farinn úr landi Innlent Braut reglur þegar hann minntist Steins Innlent „Ég hef nú ekkert verið að gráta yfir þessu“ Innlent „Litla daman okkar hefur heldur betur þurft að berjast“ Innlent 25 ár frá 9/11: Ólíkar útgáfur Trumps af deginum Erlent Halda minningarstund fyrir Hönnuh Innlent Ljósagatnamótin eigi að duga næstu tuttugu ár Innlent Fleiri fréttir Þingkosningar í Svíþjóð: Stjórnin riðar til falls en að mynda nýja gæti reynst erfitt Minnst 44 slasast og ein í lífshættu eftir lestarslys í Frakklandi Systir Haraldar er látin Dönsk kona ákærð fyrir að verða nýfæddum börnum sínum að bana Stefna kanslaranum fyrir meiðyrði um Valkost fyrir Þýskaland Gerðu drónaárásir á verslunarmiðstöð Tók konu hálstaki sem söng með á söngleik 25 ár frá 9/11: Ólíkar útgáfur Trumps af deginum Rússar gómaðir með leynilega sæstrengjaklippu Kanna hvort Kim eigi son Biður dómara um að hlífa Clancy við öðrum réttarhöldum Miklar hækkanir á olíumörkuðum í dag Reyndi að vara við að flugvélin færi of hratt Tugir látnir í eldsvoða í flutningaskipi í Kína Boðar til skyndikosninga til að lægja öldurnar í Serbíu Ætli að gefa öllum þúsundir dollara ef repúblikanar sigra Játar aðild að einu stærsta Bitcoin-þjófnaðarmáli sögunnar Heitasta sumarið í Vestur-Evrópu Pakistanar sögðu klerkastjórninni að koma böndum á Húta Viðurkenndi efasemdir: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Selenskí kíkti á klakann Gaf Harp og tveimur öðrum ráðgjöfum milljónir í jólagjöf Leggur stefnu AfD að jöfnu við þjóðernishreinsanir Farage kemur frönskum skoðanabróður í klandur Banna breskum þingmönnum að koma til Ísraels Haraldur Noregskonungur borinn til grafar Rétta yfir rússneskum skipstjóra sem sleit sæstrengi við Finnland Leita enn að Renoir-þjófunum Bannar innflutning á kanadískum vörum Réðust á fleiri olíuflutningaskip Sjá meira