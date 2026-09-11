Erlent

Minnst 44 slasast og ein í lífs­hættu eftir lestar­slys í Frakk­landi

Eiður Þór Árnason skrifar
Lestarteinar í Frakklandi. Ljósmyndin kemur úr safni.
Lestarteinar í Frakklandi. Ljósmyndin kemur úr safni. Epa/GUILLAUME HORCAJUELO

Minnst 44 hafa slasast og þar af einn alvarlega eftir að farþegalest fór út af sporinu í norðurhluta Frakklands í kvöld. Þetta segja yfirvöld á svæðinu en átján ára gömul kona er í lífshættu og var flutt með þyrlu á sjúkrahús.

Philippe Tabarot, samgönguráðherra Frakklands, segir að 180 farþegar hafi verið um borð í lestinni sem var á leið milli borganna Rúðu og Caen í Normandí.

Breska ríkisútvarpið greinir frá þessu. Þá hafi 140 slökkviliðsmenn og aðrir viðbragðsaðilar verið sendir á slysstað sem sé nærri Cléon, rétt sunnan við Rúðu.

Ekki liggur fyrir hvers vegna lestin fór út af sporinu að svo stöddu. Yfirvöld á svæðinu virkjuðu fjöldaslysaáætlun eftir að slysið átti sér stað skömmu fyrir klukkan 18:00 að íslenskum tíma.

Birtar hafa verið ljósmyndir sem sýna farþega yfirgefa lestina eftir að hún fór út af sporinu. Þrír lestarvagnar fóru á hliðina, að sögn franskra fjölmiðla.

SNCF, ríkisjárnbrautarfyrirtæki Frakklands, tilkynnti að „verulegar truflanir“ væru á ferðum um svæðið. Notast yrði við rútur til að flytja farþega í staðinn.

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