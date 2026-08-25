Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöldi eða nótt þegar leigusali hafði samband og sagði leikutaka til vandræða. Þegar á vettvang var komið reyndist leigutakinn vera sofandi inni hjá sér. Leigusali fór þess á leit við lögreglu að hún aðstoðaði leigutaka til að leita sér aðstoðar vegna áfengissýki en lögregla sagði það ekki sitt hluverk.
Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Þar segir einnig frá því að lögregla hafi verið kölluð til þegar strætóbílstjóri óskaði eftir aðstoð vegna ógnandi farþega. Viðkomandi reyndist „víðáttuölvaður með kjaft og leiðindi“ og hafði reynt að hella bjór yfir einn farþega og kýla annan. Maðurinn var handtekinn og við öryggisleit fundust á honum ætluð fíkniefni í smelluláspokum.
Lögregla fór einnig eftirför á eftir ökumanni sem neitaði að nema staðar. Hann stoppaði loks við lögreglustöðina á Hverfisgötu. Ökumaðurinn hafði farið yfir hámarkshraða á vegum og ekið gegn nokkrum rauðum ljósum með lögreglu á eftir sér. Hann var handtekinn og reyndist undir áhrifum fíkniefna.
Tilkynnt var um yfirstandandi innbrot í fyrirtæki í Kópavogi en hinir óprúttnu voru farnir af vettvangi þegar lögreglu bar að. Málið er í rannsókn.