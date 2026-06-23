Þeir fjórir umsækjendur sem sóttu um embætti dómara við Hæstarétt hafa verið metnir jafn hæfir af dómnefnd. Umsækjendurnir eru öll dómarar við Landsrétt en í kjölfar þess að nefndin afhendir ráðherra umsögn sína um umsækjendur er stefnt að því að ákvörðun um skipun liggi fyrir hið fyrsta.
Á vef Stjórnarráðsins segir að niðurstaða nefndarinnar sé sú að öll fjögur sem sóttu um, Aðalsteinn E. Jónasson landsréttardómari, Ásgerður Ragnarsdóttir landsréttardómari, Eiríkur Jónsson landsréttardómari og Eyvindur G. Gunnarsson landsréttardómari, séu jafnsett til að hljóta skipun í embætti dómara við Hæstarétt Íslands.
Þar kemur einnig fram að þau sem dómnefndina hafi skipað séu Ása Ólafsdóttir formaður, Helga Melkorka Óttarsdóttir, Jóhannes Sigurðsson, Reimar Pétursson og Þorgeir Örlygsson.
Embættið var auglýst laust til umsóknar þann 27. mars og umsóknarfrestur var til 13. apríl en staðan losnaði og var auglýst vegna starfsloka Ólafs Barkar Þorvaldssonar, sem hefur verið skipaður dómari við réttinn frá árinu 2003 en hann var sá dómari Hæstaréttar sem hafði starfað lengst við réttinn.
„Þetta var komið gott,“ sagði Ólafur Börkur í samtali við Vísi í byrjun júní þessa árs. Hann sagðist hafa slegið því upp hversu mörg mál hann hafi dæmt og sér hafi brugðið.
„Allt of mikið. Ég hef nú trú á því að ég muni nýtast eitthvað áfram á sviði lögfræðinnar. Ég er að kenna við Háskólann í Reykjavík og svo kemur bara í ljós hvað ég mun gera meira af því og hvernig.“
Fjórar umsóknir bárust um embætti dómara við Hæstarétt, sem auglýst var laust til umsóknar 27. mars síðastliðinn. Allir umsækjendur eru dómarar við Landsrétt.
Ólafur Börkur Þorvaldsson lét af embætti hæstaréttardómara þann 1. júní. Hann var skipaður dómari við réttinn 1. september 2003 og gengdi því embætti í tæp 23 ár. Hann var sá dómari Hæstaréttar sem hafði starfað lengst við réttinn.