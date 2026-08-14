Innlent

Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Kannski leynist einhver Jean í þessum hópi fólks.
Kannski leynist einhver Jean í þessum hópi fólks. Vísir/Vilhelm

Mannanafnanefnd hefur samþykkt tíu ný mannanöfn, sex karlkyns, þrjú kvenkyns og eitt kynhlutlaust nafn. Tvö nafnanna flæktust aðeins fyrir nefndinni.

Nýju karlkynsnöfnin sem Mannanafnanefnd samþykkti eru Örri, Jean, Lerkir, Húrinn, Herner og Hugríkur. Kvenkynsnöfnin eru Rúa, Drangey og Aelía en eina kynhlutlausa nafnið er Blóm.

Úrskurðirnir féllu annars vegar 30. júlí og hins vegar 12. ágúst. Til þess að nefndin samþykki nýtt mannanafn þarf það að uppfylla fjögur skilyrði. 

Í fyrsta lagi verður það að geta tekið íslenska eignarfallsendingu eða hafa unnið sér hefð í íslensku máli, í öðru lagi má það ekki brjóta í bága við íslenskt málkerfi, í þriðja lagi verður það að vera ritað í samræmi við almennar ritreglur íslensks máls nema hefð sé fyrir öðrum rithætti og í fjórða lagi má það ekki vera þannig að það geti orðið þeim sem ber nafnið til ama.

Átta nöfn af þessum tíu áðurnefndu voru talin uppfylla allar þessar reglur en nefndin velti bæði Jean og Aelía betur fyrir sér.

Jean er ekki ritað í samræmi við almennar ritreglur þar sem samstafan ea kemur ekki fyrir í ósamsettum orðum. Fyrri umsókn um nafnið var hafnað bæði árið 2010 og 2012 en núna bera þrettán einstaklingar nafnið Jean á Íslandi. Sá elsti er fæddur árið 1961.  Nafnið kemur fyrir í fimm mannatölum frá árinu 1703 til 1920 svo nefndin taldi að hefð væri fyrir rithætti þess.

Nefndin samþykkti einnig nafnið Aelía en benti á að Aelia væri tökunafn ættað úr latínu. Hins vegar með því að bæta við í-inu væri búið að aðlaga það að íslenskum ritvenjum og því samþykkt.

Mannanöfn Úrskurðar- og kærunefndir

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