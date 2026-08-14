Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. ágúst 2026 14:25 Kannski leynist einhver Jean í þessum hópi fólks. Vísir/Vilhelm Mannanafnanefnd hefur samþykkt tíu ný mannanöfn, sex karlkyns, þrjú kvenkyns og eitt kynhlutlaust nafn. Tvö nafnanna flæktust aðeins fyrir nefndinni. Nýju karlkynsnöfnin sem Mannanafnanefnd samþykkti eru Örri, Jean, Lerkir, Húrinn, Herner og Hugríkur. Kvenkynsnöfnin eru Rúa, Drangey og Aelía en eina kynhlutlausa nafnið er Blóm. Úrskurðirnir féllu annars vegar 30. júlí og hins vegar 12. ágúst. Til þess að nefndin samþykki nýtt mannanafn þarf það að uppfylla fjögur skilyrði. Í fyrsta lagi verður það að geta tekið íslenska eignarfallsendingu eða hafa unnið sér hefð í íslensku máli, í öðru lagi má það ekki brjóta í bága við íslenskt málkerfi, í þriðja lagi verður það að vera ritað í samræmi við almennar ritreglur íslensks máls nema hefð sé fyrir öðrum rithætti og í fjórða lagi má það ekki vera þannig að það geti orðið þeim sem ber nafnið til ama. Átta nöfn af þessum tíu áðurnefndu voru talin uppfylla allar þessar reglur en nefndin velti bæði Jean og Aelía betur fyrir sér. Jean er ekki ritað í samræmi við almennar ritreglur þar sem samstafan ea kemur ekki fyrir í ósamsettum orðum. Fyrri umsókn um nafnið var hafnað bæði árið 2010 og 2012 en núna bera þrettán einstaklingar nafnið Jean á Íslandi. Sá elsti er fæddur árið 1961. Nafnið kemur fyrir í fimm mannatölum frá árinu 1703 til 1920 svo nefndin taldi að hefð væri fyrir rithætti þess. Nefndin samþykkti einnig nafnið Aelía en benti á að Aelia væri tökunafn ættað úr latínu. Hins vegar með því að bæta við í-inu væri búið að aðlaga það að íslenskum ritvenjum og því samþykkt. Mannanöfn Úrskurðar- og kærunefndir Mest lesið „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Erlent Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Erlent Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja Innlent Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Erlent „Þjóðin á rétt á að vita“ Innlent Fleiri fréttir Skipar Eirík og Hildi sem landsréttardómara Landrisi í Öskju er lokið Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa Ótímabært að hafa áhyggjur af áhrifum mögulegs verkfalls á sjúkraflug „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ „Þjóðin á rétt á að vita“ Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja „Í þessu máli þá sat viðkomandi ekki skemur í fangelsi vegna lagabreytingarinnar“ „Bjór var drukkinn á Íslandi áður en Alþingi leyfði það“ Best að vera ekki með stórar yfirlýsingar Dómari kannar aðbúnað barna í vist á einkaheimilum Dómsmálaráðherra svarar gagnrýni á reynslulausn Uppsögn kjarasamninga geti verið óhjákvæmileg Rafmagnslaust í Mosfellsdal Vara við vasaþjófum á Norðurlandi eystra Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Magnús Már nýr framkvæmdastjóri Áss „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Steingrímur segir nei vegna reynslu af fyrri aðildarviðræðum Rafflugvél sem gæti hentað Íslandi flýgur í fyrsta sinn Ökumenn beðnir um að sýna aðgát vegna fýlsunga Frá hrifningu til vonbrigða: Svona upplifðu borgarbúar almyrkvann Rafmagnslaust í Mosfellsbæ og Grafarvogi Sé verið að senda röng skilaboð til „kaldrifjaðra morðingja“ Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Forskot Já-hliðarinnar mælist minna ESB-málin í brennidepli og uppgjör eftir almyrkvann Einn handtekinn vegna gruns um líkamsárás og hótanir Sjá meira