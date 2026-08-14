Landrisi í Öskju er lokið Áróra L Davíðsdóttir skrifar 14. ágúst 2026 14:36 Vísindamenn Veðurstofunnar og Háskólans í Gautaborg framkvæmdu mælingar á svæðinu, meðal annars við Öskjuvatn. Veðurstofa Íslands/Ásta Rut Niðurstaða vettvangsvinnu í Öskju bendir til þess að landrisi þar, sem hófst árið 2021, sé lokið. Jafnfram eru vísbendingar eru um landsig á svæðinu. Vettvangsvinnu Veðurstofu Íslands og Háskólans í Gautaborg við Öskju lauk í vikunni. Þar framkvæmdu vísindamenn mælingar á aflögun og gasi en aflögunarmælingar sýndu að landrisi er hætt og mældist smávægilegt landsig, segir á vef Veðurstofunnar. Engar breytingar hafi mælst á samsetningu gass í eystri hluta Öskju miðað við fyrri ár. Skjálftavirkni á svæðinu sé lítil og í samræmi við þekkta bakgrunnsvirkni. Niðurstöður mælinganna bendi því til þess að landrisi, sem hófst árið 2021, sé lokið og í ljósi þess sé viðvörunarstig Öskju aftur fært á stig 0. Líkt og áður geti þó orðið gufusprengingar innan jarðhitasvæða í Öskju. Askja er virk eldstöð í Norðurgosbeltinu en síðasta gos var árið 1961 og varði það í um sex vikur. Askja lét lítið á sér kræla þar til í ágúst 2021 en þá hófst mikið landris á svæðinu og hefur land mest risið um rúmlega 60 cm síðan þá, segir á Vef Veðurstofunnar. Askja Þingeyjarsveit Eldgos og jarðhræringar Mest lesið „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Erlent Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja Innlent Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Erlent Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Erlent „Þjóðin á rétt á að vita“ Innlent Fleiri fréttir Landrisi í Öskju er lokið Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa Ótímabært að hafa áhyggjur af áhrifum mögulegs verkfalls á sjúkraflug „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ „Þjóðin á rétt á að vita“ Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja „Í þessu máli þá sat viðkomandi ekki skemur í fangelsi vegna lagabreytingarinnar“ „Bjór var drukkinn á Íslandi áður en Alþingi leyfði það“ Best að vera ekki með stórar yfirlýsingar Dómari kannar aðbúnað barna í vist á einkaheimilum Dómsmálaráðherra svarar gagnrýni á reynslulausn Uppsögn kjarasamninga geti verið óhjákvæmileg Rafmagnslaust í Mosfellsdal Vara við vasaþjófum á Norðurlandi eystra Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Magnús Már nýr framkvæmdastjóri Áss „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Steingrímur segir nei vegna reynslu af fyrri aðildarviðræðum Rafflugvél sem gæti hentað Íslandi flýgur í fyrsta sinn Ökumenn beðnir um að sýna aðgát vegna fýlsunga Frá hrifningu til vonbrigða: Svona upplifðu borgarbúar almyrkvann Rafmagnslaust í Mosfellsbæ og Grafarvogi Sé verið að senda röng skilaboð til „kaldrifjaðra morðingja“ Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Forskot Já-hliðarinnar mælist minna ESB-málin í brennidepli og uppgjör eftir almyrkvann Einn handtekinn vegna gruns um líkamsárás og hótanir „Ég get ekki orða bundist“ Sjá meira