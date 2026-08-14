Innlent

Land­risi í Öskju er lokið

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Vísindamenn Veðurstofunnar og Háskólans í Gautaborg framkvæmdu mælingar á svæðinu, meðal annars við Öskjuvatn.
Vísindamenn Veðurstofunnar og Háskólans í Gautaborg framkvæmdu mælingar á svæðinu, meðal annars við Öskjuvatn. Veðurstofa Íslands/Ásta Rut

Niðurstaða vettvangsvinnu í Öskju bendir til þess að landrisi þar, sem hófst árið 2021, sé lokið. Jafnfram eru vísbendingar eru um landsig á svæðinu. 

Vettvangsvinnu Veðurstofu Íslands og Háskólans í Gautaborg við Öskju lauk í vikunni. Þar framkvæmdu vísindamenn mælingar á aflögun og gasi en aflögunarmælingar sýndu að landrisi er hætt og mældist smávægilegt landsig, segir á vef Veðurstofunnar.  

Engar breytingar hafi mælst á samsetningu gass í eystri hluta Öskju miðað við fyrri ár. Skjálftavirkni á svæðinu sé lítil og í samræmi við þekkta bakgrunnsvirkni.

Niðurstöður mælinganna bendi því til þess að landrisi, sem hófst árið 2021, sé lokið og í ljósi þess sé viðvörunarstig Öskju aftur fært á stig 0. Líkt og áður geti þó orðið gufusprengingar innan jarðhitasvæða í Öskju.

Askja er virk eldstöð í Norðurgosbeltinu en síðasta gos var árið 1961 og varði það í um sex vikur. Askja lét lítið á sér kræla þar til í ágúst 2021 en þá hófst mikið landris á svæðinu og hefur land mest risið um rúmlega 60 cm síðan þá, segir á Vef Veðurstofunnar. 

Askja Þingeyjarsveit Eldgos og jarðhræringar

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