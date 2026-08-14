Uppsögn kjarasamninga geti verið óhjákvæmileg Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. ágúst 2026 11:23 Halla Gunnarsdóttir, formaður VR. Vísir/Anton Brink Stjórn VR lýsir yfir þungum áhyggjum af stöðunni á vinnumarkaði þar sem ljóst sé að forsendur kjarasamninga munu bresta. Hún hafnar málflutningi fulltrúa ríkisstjórnarinnar. „Stjórn lýsir sig reiðbúna til lausnamiðaðs samtals við stjórnvöld og Samtök atvinnulífsins með það fyrir augum að kjarasamningar geti haldið. En komi ekkert annað til telur stjórn VR uppsögn kjarasamninga óhjákvæmilega,“ segir í ályktun stjórnarinnar. Þar segir að við undirritun gildandi kjarasamninga hafi verið fallist á launahækkanir sem ýttu undir verðbólgu í trausti þess að fyrirtæki héldu aftur af verðhækkunum. Sömuleiðis áttu stjórnvöld að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf. „Vonir stóðu til að þetta myndi leiða til lækkunar á verðbólgu og vöxtum. Andstætt fyrirheitum sínum hafa bæði ríki og sveitarfélög hækkað gjaldskrár úr hófi fram og stór fyrirtæki sem hafa verðmótandi áhrif hafa aukið við hagnað sinn á verðbólgutímum.“ Stjórnvöld og fyrirtæki vanrækt skyldur sínar Lítið er gefið fyrir málflutning fulltrúa ríkisstjórnarinnar og atvinnurekenda og hafnar stjórnin í raun honum. Forsendur kjarasamninganna séu brostnar. „Kjarasamningsbundin laun hafa hækkað minna en verðlag, auk þess sem launafólk, ekki síst barnafólk, situr uppi með gríðarlegan húsnæðiskostnað vegna svimandi hárra stýrivaxta. Vaxtagreiðslur fjölda heimila hafa tvöfaldast á gildistíma kjarasamninganna og það eykur enginn kaupmátt sinn í slíkum aðstæðum nema skuldlaust eignafólk,“ segir í ályktuninni. Stjórnvöld og fyrirtæki hafi því vanrækt skyldur sínar gagnvart kjarasamningum. VR hafi reynt mánuðum saman að benda á í hvað stefnir og kallað eftir aðgerðum en því kalli hafi ekki verið svarað. Allt bendi til þess að verðbólgan hækki. Kjaramál Mest lesið „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Erlent Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Erlent Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Erlent Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Erlent Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Innlent Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Innlent Fleiri fréttir Dómari kannar aðbúnað barna í vist á einkaheimilum Dómsmálaráðherra svarar gagnrýni á reynslulausn Uppsögn kjarasamninga geti verið óhjákvæmileg Rafmagnslaust í Mosfellsdal Vara við vasaþjófum á Norðurlandi eystra Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Magnús Már nýr framkvæmdastjóri Áss „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Steingrímur segir nei vegna reynslu af fyrri aðildarviðræðum Rafflugvél sem gæti hentað Íslandi flýgur í fyrsta sinn Ökumenn beðnir um að sýna aðgát vegna fýlsunga Frá hrifningu til vonbrigða: Svona upplifðu borgarbúar almyrkvann Rafmagnslaust í Mosfellsbæ og Grafarvogi Sé verið að senda röng skilaboð til „kaldrifjaðra morðingja“ Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Forskot Já-hliðarinnar mælist minna ESB-málin í brennidepli og uppgjör eftir almyrkvann Einn handtekinn vegna gruns um líkamsárás og hótanir „Ég get ekki orða bundist“ Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Bein útsending: Málstofa og sýning um íslensk námsgögn Umferð um Flókalund 430 prósentum meiri en vanalega Eigendur Santé ákærðir fyrir vínsölu og peningaþvætti Allir í skýjunum með almyrkvann: Himnanir opnuðust á hárréttum tíma Greiddu atkvæði gegn ráðningu nýs bæjarstjóra Fjallabyggðar Gott að vera temmilega tortrygginn Sjá-liðar þekkjast boðið sem Þorgerður afþakkaði Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Sjá meira