Innlent

Upp­sögn kjara­samninga geti verið ó­hjá­kvæmi­leg

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Halla Gunnarsdóttir, formaður VR.
Halla Gunnarsdóttir, formaður VR. Vísir/Anton Brink

Stjórn VR lýsir yfir þungum áhyggjum af stöðunni á vinnumarkaði þar sem ljóst sé að forsendur kjarasamninga munu bresta. Hún hafnar málflutningi fulltrúa ríkisstjórnarinnar.

„Stjórn lýsir sig reiðbúna til lausnamiðaðs samtals við stjórnvöld og Samtök atvinnulífsins með það fyrir augum að kjarasamningar geti haldið. En komi ekkert annað til telur stjórn VR uppsögn kjarasamninga óhjákvæmilega,“ segir í ályktun stjórnarinnar.

Þar segir að við undirritun gildandi kjarasamninga hafi verið fallist á launahækkanir sem ýttu undir verðbólgu í trausti þess að fyrirtæki héldu aftur af verðhækkunum. Sömuleiðis áttu stjórnvöld að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf.

„Vonir stóðu til að þetta myndi leiða til lækkunar á verðbólgu og vöxtum. Andstætt fyrirheitum sínum hafa bæði ríki og sveitarfélög hækkað gjaldskrár úr hófi fram og stór fyrirtæki sem hafa verðmótandi áhrif hafa aukið við hagnað sinn á verðbólgutímum.“

Stjórnvöld og fyrirtæki vanrækt skyldur sínar

Lítið er gefið fyrir málflutning fulltrúa ríkisstjórnarinnar og atvinnurekenda og hafnar stjórnin í raun honum. Forsendur kjarasamninganna séu brostnar.

„Kjarasamningsbundin laun hafa hækkað minna en verðlag, auk þess sem launafólk, ekki síst barnafólk, situr uppi með gríðarlegan húsnæðiskostnað vegna svimandi hárra stýrivaxta. Vaxtagreiðslur fjölda heimila hafa tvöfaldast á gildistíma kjarasamninganna og það eykur enginn kaupmátt sinn í slíkum aðstæðum nema skuldlaust eignafólk,“ segir í ályktuninni.

Stjórnvöld og fyrirtæki hafi því vanrækt skyldur sínar gagnvart kjarasamningum. VR hafi reynt mánuðum saman að benda á í hvað stefnir og kallað eftir aðgerðum en því kalli hafi ekki verið svarað.

Allt bendi til þess að verðbólgan hækki.

Kjaramál

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