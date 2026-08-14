Ágætis gangur er í kjaraviðræðum flugmanna og Icelandair, að sögn formanns Félags íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA). Fundað var í húsakynnum ríkissáttasemjara frá mánudegi til fimmtudags.
„Menn eru að ná að finna fleti sem er vonandi hægt að slípa saman. Ég vona að þetta gangi áfram og við ætlum svo að hittast aftur í næstu viku. Það er sem betur fer gangur í því,“ segir Jón Þór Þorvaldsson, formaður FÍA, í samtali við fréttastofu.
Óhætt sé að segja að samningsaðilum hafi vegnað betur núna en fyrir sumarfrí. Þeir hafa sett sér markmið um að undirrita nýjan kjarasamning fyrir 15. september næstkomandi.
Jón Þór segir fullsnemmt að segja til um hvort hann sé bjartsýnn á að Icelandair og flugmenn nái saman fyrir þann tíma.
„Ég held að það sé best að vera ekki með stórar yfirlýsingar en það er gott að fólk sé að hittast og tala saman og sé í uppbyggilegum samræðum.“
Kjaradeilunni var vísað til ríkissáttasemjara í apríl en þá höfðu kjarasamningar verið lausir frá því í lok október á síðasta ári.
Í júní gáfu fulltrúar FÍA og Icelandair út yfirlýsingu þar sem fram kom að stefnt væri að því að ljúka viðræðum fyrir 15. september og unnið yrði samkvæmt verkstýrðri áætlun ríkissáttasemjara að nýjum kjarasamningi.
Fram að því bar á hökti í kjaraviðræðunum og var um tíma nokkuð um skeytasendingar samningsaðila í fjölmiðlum. Icelandair sakaði flugmenn um óformlegar verkfallsaðgerðir sem leiddu til niðurfellinga fjölda flugferða þegar flugmenn hættu að selja frídagana sína til að fylla upp í skörð í vaktatöflunni. Flugmenn höfnuðu því að um skipulagðar aðgerðir væri að ræða.
Um miðjan júní var svo reynt að draga samningsaðila saman.
„Aðilar eru sammála um að vinna saman í góðri trú að framgangi viðræðna og stuðla að uppbyggingu gagnkvæms trausts sín á milli. Á meðan á samningaviðræðum stendur skuldbinda aðilar sig til að standa saman að baki Icelandair, með það að markmiði að tryggja stöðugan og öruggan rekstur félagsins og vernda hagsmuni þess. Aðilar eru sammála um að flugmenn, stjórnendur og aðrir starfsmenn Icelandair séu í sama liði og vinni saman með hagsmuni félagsins að leiðarljósi,“ sagði í yfirlýsingunni sem gefin var út 16. júní.
Daginn áður hafði verið greint frá því að kjaradeilan væri í algjörum hnút og ríflega sjö þúsund farþegar orðið fyrir áhrifum þess að flugferðum hafi verið aflýst vegna mönnunarvanda vikurnar á undan.
Fréttin er í vinnslu.