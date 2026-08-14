Forsætisráðherra hefur skipað Sigríði Hjaltested, héraðsdómara, formann nýrrar nefndar sem á að kanna aðbúnað barna sem voru vistuð á einkaheimilum fyrir atbeina stjórnvalda. Nefndin á að starfa í að minnsta kosti þrjú ár.
Alþingi samþykkti lög í júní sem skipan nefndarinnar byggir á. Henni er falið a kanna aðbúnað barna sem ríki og sveitarfélög sendu til vistar á einkaheimilum frá 1947 til 2002. Nefndin hefur heimild til þess að fara nær tíma í vissum tilvikum.
Auk Sigríðar eiga þau Arna Ír Gunnarsdóttir, félagsráðgjafi, og Sigurður Örn Hektorsson, geðlæknir, sæti í nefndinni, að því er segir í tilkynningu frá forsætisráðuneytinu.
Rannsókn nefndarinnar á að beinast að þremur atriðum. Í fyrsta lagi að lýsa hvernig kerfinu varðandi vistun barna á einkaheimilum sem var við lýði og því opinbera eftirliti sem var með því.
Í öðru lagi að reyna að staðreyna hvort börn hafi búið við aðstæður eða sætt meðferð sem samrýmdist ekki gildandi reglum, viðmiðum eða almennum kröfum um velferð barna á þeim tíma.
Í þriðja lagi að kanna hvort annmarkar hafi verið á hvernig vistun var komið á, leyfisveitingum og opinberu eftirliti eða viðbrögðum við upplýsingum og tilkynningum.
Starfi nefndarinnar á að ljúka með skriflegri skýrslu til forsætisráðherra með rökstuddum niðurstöðum hennar.