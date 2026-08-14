Innlent

Dómari kannar að­búnað barna í vist á einka­heimilum

Kjartan Kjartansson skrifar
Sigríður Hjaltested, dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur, veiti nefndinni formennsku.
Sigríður Hjaltested, dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur, veiti nefndinni formennsku. Sýn

Forsætisráðherra hefur skipað Sigríði Hjaltested, héraðsdómara, formann nýrrar nefndar sem á að kanna aðbúnað barna sem voru vistuð á einkaheimilum fyrir atbeina stjórnvalda. Nefndin á að starfa í að minnsta kosti þrjú ár.

Alþingi samþykkti lög í júní sem skipan nefndarinnar byggir á. Henni er falið a kanna aðbúnað barna sem ríki og sveitarfélög sendu til vistar á einkaheimilum frá 1947 til 2002. Nefndin hefur heimild til þess að fara nær tíma í vissum tilvikum.

Auk Sigríðar eiga þau Arna Ír Gunnarsdóttir, félagsráðgjafi, og Sigurður Örn Hektorsson, geðlæknir, sæti í nefndinni, að því er segir í tilkynningu frá forsætisráðuneytinu.

Rannsókn nefndarinnar á að beinast að þremur atriðum. Í fyrsta lagi að lýsa hvernig kerfinu varðandi vistun barna á einkaheimilum sem var við lýði og því opinbera eftirliti sem var með því.

Í öðru lagi að reyna að staðreyna hvort börn hafi búið við aðstæður eða sætt meðferð sem samrýmdist ekki gildandi reglum, viðmiðum eða almennum kröfum um velferð barna á þeim tíma.

Í þriðja lagi að kanna hvort annmarkar hafi verið á hvernig vistun var komið á, leyfisveitingum og opinberu eftirliti eða viðbrögðum við upplýsingum og tilkynningum.

Starfi nefndarinnar á að ljúka með skriflegri skýrslu til forsætisráðherra með rökstuddum niðurstöðum hennar.

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