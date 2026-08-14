Rafmagnslaust í Mosfellsdal Áróra L Davíðsdóttir skrifar 14. ágúst 2026 11:21 Bilunin í morgun er ótengd rafmagnsleysinu í Mosfellsbæ og hluta Grafarvogi í gærkvöldi. Vísir/Vilhelm Rafmagnslaust í hluta Mosfellsdals en grafið var í háspennustreng á svæðinu. Búið er að staðsetja bilunina og unnið er að viðgerð. Í uppfærslu á vef Veitna klukkan 11:00 segir að rafmagn sé komið á í hluta Mosfellsdals en enn sé unnið að viðgerð. Vonast er til þess að rafmagn verði komið á alls staðar innan skamms. Silja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna, segir að ekki sé hægt að segja til um nákvæma tímasetningu en vegna þess að búið sé að staðsetja bilunina sé hægt að vinna hratt. Í gærkvöldi var greint frá því að rafmagnslaust væri í Mosfellsbæ og hluta Grafarvogs. Silja segir að bilunin í dag sé algjörlega ótengd þeirri í gær. „Þetta bara hitti svona óheppilega á,“ segir Silja. Í gær hafi bilað háspennustrengur sem hafði þau áhrif að rafmagnslaust var í Mosfellsbæ og hluta Grafarvogs. Í morgun hafi verktaki grafið í háspennustreng í Mosfellsdal og því sé víða rafmagnslaust þar. Mosfellsbær Rafmagn Mest lesið „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Erlent Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Erlent Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Erlent Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Erlent Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Innlent Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Innlent Fleiri fréttir Vara við vasaþjófum á Norðurlandi eystra Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Magnús Már nýr framkvæmdastjóri Áss „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Steingrímur segir nei vegna reynslu af fyrri aðildarviðræðum Rafflugvél sem gæti hentað Íslandi flýgur í fyrsta sinn Ökumenn beðnir um að sýna aðgát vegna fýlsunga Frá hrifningu til vonbrigða: Svona upplifðu borgarbúar almyrkvann Rafmagnslaust í Mosfellsbæ og Grafarvogi Sé verið að senda röng skilaboð til „kaldrifjaðra morðingja“ Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Forskot Já-hliðarinnar mælist minna ESB-málin í brennidepli og uppgjör eftir almyrkvann Einn handtekinn vegna gruns um líkamsárás og hótanir „Ég get ekki orða bundist“ Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Bein útsending: Málstofa og sýning um íslensk námsgögn Umferð um Flókalund 430 prósentum meiri en vanalega Eigendur Santé ákærðir fyrir vínsölu og peningaþvætti Allir í skýjunum með almyrkvann: Himnanir opnuðust á hárréttum tíma Greiddu atkvæði gegn ráðningu nýs bæjarstjóra Fjallabyggðar Gott að vera temmilega tortrygginn Sjá-liðar þekkjast boðið sem Þorgerður afþakkaði Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Eftirköst almyrkvans og Rauðagerðismorðinginn laus úr haldi Fluttu veikan kajak-ferðalang Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Alin upp við að skrifa frekar skilaboð en að hringja Sjá meira