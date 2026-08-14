Innlent

Raf­magns­laust í Mosfellsdal

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Bilunin í morgun er ótengd rafmagnsleysinu í Mosfellsbæ og hluta Grafarvogi í gærkvöldi.
Bilunin í morgun er ótengd rafmagnsleysinu í Mosfellsbæ og hluta Grafarvogi í gærkvöldi. Vísir/Vilhelm

Rafmagnslaust í hluta Mosfellsdals en grafið var í háspennustreng á svæðinu. Búið er að staðsetja bilunina og unnið er að viðgerð.

Í uppfærslu á vef Veitna klukkan 11:00 segir að rafmagn sé komið á í hluta Mosfellsdals en enn sé unnið að viðgerð. Vonast er til þess að rafmagn verði komið á alls staðar innan skamms. 

Silja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna, segir að ekki sé hægt að segja til um nákvæma tímasetningu en vegna þess að búið sé að staðsetja bilunina sé hægt að vinna hratt.

Í gærkvöldi var greint frá því að rafmagnslaust væri í Mosfellsbæ og hluta Grafarvogs. Silja segir að bilunin í dag sé algjörlega ótengd þeirri í gær. „Þetta bara hitti svona óheppilega á,“ segir Silja. 

Í gær hafi bilað háspennustrengur sem hafði þau áhrif að rafmagnslaust var í Mosfellsbæ og hluta Grafarvogs. Í morgun hafi verktaki grafið í háspennustreng í Mosfellsdal og því sé víða rafmagnslaust þar.

Mosfellsbær Rafmagn

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