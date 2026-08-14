Innlent

Magnús Már nýr fram­kvæmda­stjóri Áss

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Magnús tekur við starfi framkvæmdastjóra af Þóru Þórarinsdóttur sem gegndi starfinu í rúmlega 25 ár.
Magnús tekur við starfi framkvæmdastjóra af Þóru Þórarinsdóttur sem gegndi starfinu í rúmlega 25 ár. Ás Styrktarfélag

Ás styrktarfélag hefur ráðið Magnús Má Guðmundsson, fyrrverandi framkvæmdastjóra BSRB, sem framkvæmdastjóra félagsins. Ás rekur búsetukjarna og sérhæfða vinnustaði fyrir fatlað fólk á höfuðborgarsvæðinu. 

Starf framkvæmdastjóra Áss var auglýst í byrjun árs og var Magnús valinn úr hópi umsækjenda, segir í tilkynningu frá Ás styrktarfélagi. Magnús tekur við starfi framkvæmdastjóra af Þóru Þórarinsdóttur, sem gegnt hafði starfinu í 25 ár, eða frá árinu 2001

„Þóra lætur nú af störfum eftir farsælan feril og hefur átt stóran þátt í þróun og uppbyggingu félagsins á þeim rúmu tveimur áratugum sem hún hefur leitt það. Við hjá Ási styrktarfélagi þökkum Þóru fyrir framlag hennar og farsælt starf í gegnum árin,“ er haft eftir Þórði Höskuldssyni, formanni stjórnar Áss styrktarfélags, í tilkynningunni. 

Magnús hafi síðast starfað sem framkvæmdastjóri BSRB um sjö ára skeið og hafi auk þess gegnt fjölbreyttum störfum á starfsferli sínum, meðal annars sem borgar- og varaborgarfulltrúi, framhaldsskólakennari og blaðamaður. 

„Ég er virkilega spenntur fyrir þessu nýja hlutverki og þakklátur fyrir það traust sem mér er sýnt. Starfið leggst mjög vel í mig og það verður sérstaklega ánægjulegt að vinna með stjórn og öflugu starfsfólki að því að standa vörð um hagsmuni félagsins og byggja áfram á þeim góða grunni sem starfsemin stendur á,“ er haft eftir Magnúsi Má Guðmundssyni, nýráðnum framkvæmdastjóra Áss.

Ás styrktarfélag var stofnað árið 1958 og rekur í dag sérhæfða vinnustaði fyrir fatlað fólk og tíu búsetukjarna á höfuðborgarsvæðinu. Ás styrktarfélag veiti um 300 manns þjónustu, búsetu, dagþjónustu og vinnu og hjá félaginu starfi um 450 manns í ríflega 300 stöðugildum.

Vistaskipti Málefni fatlaðs fólks

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