Magnús Már nýr framkvæmdastjóri Áss Áróra L Davíðsdóttir skrifar 14. ágúst 2026 10:21 Magnús tekur við starfi framkvæmdastjóra af Þóru Þórarinsdóttur sem gegndi starfinu í rúmlega 25 ár. Ás Styrktarfélag Ás styrktarfélag hefur ráðið Magnús Má Guðmundsson, fyrrverandi framkvæmdastjóra BSRB, sem framkvæmdastjóra félagsins. Ás rekur búsetukjarna og sérhæfða vinnustaði fyrir fatlað fólk á höfuðborgarsvæðinu. Starf framkvæmdastjóra Áss var auglýst í byrjun árs og var Magnús valinn úr hópi umsækjenda, segir í tilkynningu frá Ás styrktarfélagi. Magnús tekur við starfi framkvæmdastjóra af Þóru Þórarinsdóttur, sem gegnt hafði starfinu í 25 ár, eða frá árinu 2001 „Þóra lætur nú af störfum eftir farsælan feril og hefur átt stóran þátt í þróun og uppbyggingu félagsins á þeim rúmu tveimur áratugum sem hún hefur leitt það. Við hjá Ási styrktarfélagi þökkum Þóru fyrir framlag hennar og farsælt starf í gegnum árin,“ er haft eftir Þórði Höskuldssyni, formanni stjórnar Áss styrktarfélags, í tilkynningunni. Magnús hafi síðast starfað sem framkvæmdastjóri BSRB um sjö ára skeið og hafi auk þess gegnt fjölbreyttum störfum á starfsferli sínum, meðal annars sem borgar- og varaborgarfulltrúi, framhaldsskólakennari og blaðamaður. „Ég er virkilega spenntur fyrir þessu nýja hlutverki og þakklátur fyrir það traust sem mér er sýnt. Starfið leggst mjög vel í mig og það verður sérstaklega ánægjulegt að vinna með stjórn og öflugu starfsfólki að því að standa vörð um hagsmuni félagsins og byggja áfram á þeim góða grunni sem starfsemin stendur á,“ er haft eftir Magnúsi Má Guðmundssyni, nýráðnum framkvæmdastjóra Áss. Ás styrktarfélag var stofnað árið 1958 og rekur í dag sérhæfða vinnustaði fyrir fatlað fólk og tíu búsetukjarna á höfuðborgarsvæðinu. Ás styrktarfélag veiti um 300 manns þjónustu, búsetu, dagþjónustu og vinnu og hjá félaginu starfi um 450 manns í ríflega 300 stöðugildum. Vistaskipti Málefni fatlaðs fólks Mest lesið „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Erlent Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Erlent Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Erlent Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Innlent Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Innlent Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Erlent Fleiri fréttir „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Steingrímur segir nei vegna reynslu af fyrri aðildarviðræðum Rafflugvél sem gæti hentað Íslandi flýgur í fyrsta sinn Ökumenn beðnir um að sýna aðgát vegna fýlsunga Frá hrifningu til vonbrigða: Svona upplifðu borgarbúar almyrkvann Rafmagnslaust í Mosfellsbæ og Grafarvogi Sé verið að senda röng skilaboð til „kaldrifjaðra morðingja“ Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Forskot Já-hliðarinnar mælist minna ESB-málin í brennidepli og uppgjör eftir almyrkvann Einn handtekinn vegna gruns um líkamsárás og hótanir „Ég get ekki orða bundist“ Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Bein útsending: Málstofa og sýning um íslensk námsgögn Umferð um Flókalund 430 prósentum meiri en vanalega Eigendur Santé ákærðir fyrir vínsölu og peningaþvætti Allir í skýjunum með almyrkvann: Himnanir opnuðust á hárréttum tíma Greiddu atkvæði gegn ráðningu nýs bæjarstjóra Fjallabyggðar Gott að vera temmilega tortrygginn Sjá-liðar þekkjast boðið sem Þorgerður afþakkaði Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Eftirköst almyrkvans og Rauðagerðismorðinginn laus úr haldi Fluttu veikan kajak-ferðalang Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Alin upp við að skrifa frekar skilaboð en að hringja „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Telur mikilvægi Viðreisnar aukast ef viðræðum verður hafnað Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Sjá meira