Dómsmálaráðherra svarar gagnrýni á reynslulausn Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 14. ágúst 2026 11:35 Í hádegisfréttum verður rætt við dómsmálaráðherra um umdeilda lausn morðingja úr fangelsi. Málið hefur vakið mikla athygli en Angjelin Sterkaj er nú lau allra mála eftir að hafa setið fimm ár í fangelsi fyrir morðið hrottalega sem framið var í Rauðagerði árið 2021. Þá fjöllum við um vandræði við neysluvatnslögn til Eyja en sý nýja virðist nú vera skemmd. Að auki verður rætt við framkvæmdastjóra SI sem segir sterk rök fyrir því að Seðlabankinn haldi að sér höndum í næstu viku og hafi stýrivexti óbreytta. Í íþróttapakka dagsins eru það svo Evrópuleikir gærdagsins sem verða teknir fyrir. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Erlent Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Erlent Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Erlent Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Erlent Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Innlent Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Innlent Fleiri fréttir Dómari kannar aðbúnað barna í vist á einkaheimilum Dómsmálaráðherra svarar gagnrýni á reynslulausn Uppsögn kjarasamninga geti verið óhjákvæmileg Rafmagnslaust í Mosfellsdal Vara við vasaþjófum á Norðurlandi eystra Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Magnús Már nýr framkvæmdastjóri Áss „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Steingrímur segir nei vegna reynslu af fyrri aðildarviðræðum Rafflugvél sem gæti hentað Íslandi flýgur í fyrsta sinn Ökumenn beðnir um að sýna aðgát vegna fýlsunga Frá hrifningu til vonbrigða: Svona upplifðu borgarbúar almyrkvann Rafmagnslaust í Mosfellsbæ og Grafarvogi Sé verið að senda röng skilaboð til „kaldrifjaðra morðingja“ Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Forskot Já-hliðarinnar mælist minna ESB-málin í brennidepli og uppgjör eftir almyrkvann Einn handtekinn vegna gruns um líkamsárás og hótanir „Ég get ekki orða bundist“ Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Bein útsending: Málstofa og sýning um íslensk námsgögn Umferð um Flókalund 430 prósentum meiri en vanalega Eigendur Santé ákærðir fyrir vínsölu og peningaþvætti Allir í skýjunum með almyrkvann: Himnanir opnuðust á hárréttum tíma Greiddu atkvæði gegn ráðningu nýs bæjarstjóra Fjallabyggðar Gott að vera temmilega tortrygginn Sjá-liðar þekkjast boðið sem Þorgerður afþakkaði Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Sjá meira