Innlent

Dóms­mála­ráð­herra svarar gagn­rýni á reynslu­lausn

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum verður rætt við dómsmálaráðherra um umdeilda lausn morðingja úr fangelsi. 

Málið hefur vakið mikla athygli en Angjelin Sterkaj er nú lau allra mála eftir að hafa setið fimm ár í fangelsi fyrir morðið hrottalega sem framið var í Rauðagerði árið 2021. 

Þá fjöllum við um vandræði við neysluvatnslögn til Eyja en sý nýja virðist nú vera skemmd. 

Að auki verður rætt við framkvæmdastjóra SI sem segir sterk rök fyrir því að Seðlabankinn haldi að sér höndum í næstu viku og hafi stýrivexti óbreytta. 

Í íþróttapakka dagsins eru það svo Evrópuleikir gærdagsins sem verða teknir fyrir. 

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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